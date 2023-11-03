ВСУ отражают многочисленные атаки армии РФ в районе Бахмута и Купянска.

Преступная армия активно применяет военную технику во время атак в районе Купянска на Харьковщине и пытается вернуть утраченные позиции в районе Бахмута Донецкой области.
Что известно о ситуации на восточном фронте
По информации руководителя прессслужбы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, в районе Лимана и Купянска сохраняется самая тяжелая ситуация на фронте.
В течение суток военные преступники армии РФ 8 раз пытались атаковать в этих районах и 8 раз наносили авиаудары по позициям украинских военных.
Фитьо отметил, что четверг, 2 ноября, был очень удачным в плане уничтожения вражеской военной техники, поскольку украинским военным удалось отправить на лом 7 танков и 9 вражеских бронемашин.
Кроме этого, были ликвидированы 149 российских военных преступников.
Он отметил, что в районе Бахмута украинские военные держат активную оборону, что позволяет улучшить тактическое положение и впоследствии перейти в наступление.
Он добавил, что россияне быстро учатся и подтягивают резервы, но украинские силы готовы отражать наступление.
Что прогнозируют боевые действия в Украине в разведке Эстонии
По словам командующего разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, преступная армия РФ преследует пропагандистские кремлевские цели по захвату Авдеевки и Купянска и, несмотря на большие потери, следует ожидать, что российские оккупанты еще больше активизируются на этих направлениях в ближайшие недели.
Кивисельг отметил, что ценой больших потерь преступной армии РФ удалось добиться определенных успехов в районе Авдеевки.
В частности, как отметил руководитель центра разведки Эстонии, относительно сухая и благоприятная погода помогла действиям окупантов, позволив использовать тяжелую технику на открытой местности.
Однако, как подчеркнул Кивисельг, украинские военные сохраняют многоуровневую и организованную оборону.
По его мнению, несмотря на многочисленные потери, преступная российская армия будет продолжать попытки наступления с высокой интенсивностью в ближайшие недели с целью установить контроль над Авдеевкой до конца года.
Он отметил, что захват населённого пункта Кремль использует в пропагандистских целях, однако с военной точки зрения Авдеевка не представляет значительной важности.
Глава разведки Сил обороны Эстонии также считает возможным, что Россия активизирует наступательные действия в направлении Купянска – в последние недели там наблюдается опрокидывание новых российских подразделений и передислокация оборудования.
Интерес России в Авдеевке, по его словам, заключается в том, чтобы оттеснить подразделения ВСУ как можно дальше, чтобы Донецк не подвергался обстрелам украинской артиллерии.
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