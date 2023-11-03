ЗСУ відбивають численні атаки армії РФ в районі Бахмута та Куп'янська

Злочинна армія активно застосовує військову техніку під час атак в районі Куп'янська на Харківщині та намагається повернути втрачені позиції в районі Бахмута на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

За інформацією керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, в районі Лимана та Куп’янська зберігається чи не найважча ситуація на фронті.

Протягом доби військові злочинці армії РФ 8 разів намагались атакувати у цих районах та 8 разів завдавали авіаударів по позиціях українських військових.

Фітьо зазначив, що четвер, 2 листопада, був дуже вдалим в плані знищення ворожої військової техніки, оскільки українським військовим вдалось відправити на брухт 7 танків і 9 ворожих бронемашин.

Окрім цього було ліквідовано 149 російських військових злочинців.

Ми бачимо, що ворог активізувався, активізував використання саме бойової техніки і не полишає намірів повторно окупувати Куп’янськ – важливий логістичний центр, через який раніше здійснювались постачання окупаційній армії, - підкреслив Фітьо. Поширити

Він зазначив, що в районі Бахмуту українські військові тримають активну оборону, що дає змогу покращити тактичне становище та згодом перейти у наступ.

Але, тим не менш, ворог посилюється, посилює натиск. Усі позиції, які він втратив, він пробує відбивати, пробує на них наступати, - пояснює речник командування Сухопутних військ ЗСУ. Поширити

Він додав, що росіяни швидко вчаться і підтягують резерви, але українські сили готові відбивати наступ.

Що прогнозуть щодо бойових дій в Україні в розвідці Естонії

За словами командувача розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Антса Ківісельга, злочинна армія РФ переслідує пропагандистські кремлівські цілі щодо захоплення Авдіївки та Куп’янська і, попри великі втрати, слід очікувати, що російські окупанти ще більше активізуються на цих напрямках протягом найближчих тижнів.

Ківісельг зазначив, що ціною великих втрат злочинній армії РФ вдалось досягти певних успіхів в районі Авдіївки.

Зокрема, як зазначив, керівник центру розвідки Естонії, відносно суха і сприятлива погода допомогла діям окупантів, дозволивши використовувати важку техніку на відкритій місцевості.

Однак, як наголосив Ківісельг, українські військові зберігають багаторівневу та організовану оборону.

Передусім, для захисту своїх позицій використовувався дальній вогонь, ударні безпілотники й мінні поля. Це дозволило зберегти втрати важкої техніки РФ на такому ж високому рівні, порівняно з попередніми тижнями, - пояснює керівник центру естонської розвідки. Поширити

На його думку, попри численні втрати, злочинна російська армія продовжуватиме спроби наступу із високою інтенсивністю протягом найближчих тижнів із метою встановити контроль над Авдіївкою до кінця року.

Подібно до завоювання Бахмута, вони також намагаються взяти під контроль населений пункт Авдіївку і показати це – у разі успіху – як значний військовий успіх, - підкреслює Ківісельг. Поширити

Він зазначив, що захоплення населеного пункту Кремль використає у пропагандистських цілях, однак з військової точки зору Авдіївка не представляє значної важливості.

Глава розвідки Сил оборони Естонії також вважає за можливе, що Росія активізує наступальні дії в напрямку Куп'янська – в останні тижні там спостерігається перекидання нових російських підрозділів і передислокація обладнання.

Ймовірно, що наступні тижні будуть спекотними в Авдіївському районі та навколо Куп'янська, де Росія все ще хоче вийти до річкових рубежів і кордонів Луганської області, тобто зайняти вигідні позиції для зимівлі, - підкреслив Ківісельг. Поширити

Інтерес Росії в Авдіївці, за його словами, полягає в тому, щоб відтіснити підрозділи ЗСУ якнайдалі, щоб Донецьк не зазнавав обстрілів української артилерії.