Армія РФ несе великі втрати біля Куп'янська — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ несе великі втрати біля Куп'янська — Сирський

Олександр Сирський
ВСУ

На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, зупинив активні дії і наразі проводить перегрупування, розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Що відомо про втрати росіян під Куп’янськом

Силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська, - сказав Сирський.

Сирський оприлюднив статистику щодо російських втрат на Куп'янському напрямку за тиждень – 220 вбитих росіян, ще 5 захоплені у полон.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку

Офіцер спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" Костянтин Немічев у інтерв'ю NV поділився думками про російсько-українське протистояння, починаючи з 2014-го року, а також розповів про бої на Куп'янському напрямку.

Звісно, війна триває вже дев’ять років. Можемо згадати 2014 рік, коли нас готували росіяни, включно з Януковичем. Він розвалив армію, він розпродав останнє озброєння. І тому росіянам тоді було дуже легко підняти тих алкашів, наркоманів, яких вони підняли на Донбасі, тобто в Луганську, в Донецьку. Вони почали захоплювати адмінбудівлі і почали перші кроки агресії, - сказав Немічев.

Офіцер констатує, що 2022-го року в окупантів була ціль, і вони до неї йшли. Накопичували зброю, проводили мобілізацію, а потім зробили те, що планували — спробували захопити Україну. Але завдяки українцям, які стали на захист країни, їм цього не вдалося зробити.

У ЗСУ розповіли про чисельність російських військ на лимано-куп’янському напрямку

На даний момент конфлікт на такій стадії: хто зараз поставить останню крапку, дасть останній поштовх, той і переможе. Зараз окупант йде в наступальні дії. Але, наприклад, на нашому напрямку, на Куп’янському, ми, Збройні сили України, розбили наступальний потенціал ворога, - додає Немічев.

В той же час офіцер визнає, що в росіян дуже багато "м’яса", яке вони будуть перекидати на цей напрямок. Тому завдання Збройних сил - укріплюватись і стримувати натиск.

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Категорія
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