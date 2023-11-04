Умеров отреагировал на смертельный удар России по бойцам ВСУ на Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров отреагировал на смертельный удар России по бойцам ВСУ на Запорожье

Рустем Умеров
Рустем Умеров
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Глава Министерства обороны Рустем Умеров публично выразил соболезнования семьям погибших воинов 128-й бригады, по которым Россия попала утром 3 ноября.

Появилась реакция Умерова на трагедию в Запорожской области

Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, - написал глава оборонного ведомства.

По его словам, обязательно будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Рустем Умеров поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.

Наш враг – коварный террорист. Должны приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов, - подчеркнул глава Минобороны Украины.

Что произошло в Запорожской области

Вечером 4 ноября впервые появилась информация о том, что более 20 бойцов ВСУ погибли в прифронтовом селе в результате удара российских захватчиков.

Российская армия нанесла удар по украинским воинам в прифронтовом селе Запорожье, которых, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии, предварительно может идти речь о более чем 20 погибших, - писали украинские журналисты со ссылкой на свои источники.

Впоследствии управление коммуникаций ВСУ подтвердило попадание ракеты "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

В настоящее время идет выяснение обстоятельств.

Погибли военнослужащие, а также ранения разной степени тяжести получили и местные жители.

С заявлением на этот счет также выступил глава Закарпатской области Виктор Мыкыта, несмотря на то, что 128 бригада пока ничего не комментирует.

Прошу всех краян, общины, предпринимателей в заведениях общественного питания воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и т.д. После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов, - написал он.

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