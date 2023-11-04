Умеров отреагировал на смертельный удар России по бойцам ВСУ на Запорожье

Глава Министерства обороны Рустем Умеров публично выразил соболезнования семьям погибших воинов 128-й бригады, по которым Россия попала утром 3 ноября.
Появилась реакция Умерова на трагедию в Запорожской области
По его словам, обязательно будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
Рустем Умеров поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
Что произошло в Запорожской области
Вечером 4 ноября впервые появилась информация о том, что более 20 бойцов ВСУ погибли в прифронтовом селе в результате удара российских захватчиков.
Впоследствии управление коммуникаций ВСУ подтвердило попадание ракеты "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
В настоящее время идет выяснение обстоятельств.
Погибли военнослужащие, а также ранения разной степени тяжести получили и местные жители.
С заявлением на этот счет также выступил глава Закарпатской области Виктор Мыкыта, несмотря на то, что 128 бригада пока ничего не комментирует.
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