В США заявляют о новых успехах ВСУ в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

В США заявляют о новых успехах ВСУ в Херсонской области

ВСУ
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Источник:  ISW

Согласно данным американских аналитиков, Вооруженным силам Украины удалось расширить контроль над своими позициями к северу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона).

ISW фиксирует продвижение ВСУ в Херсонской области

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что, кроме Херсонщины, армия Украины проводит контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

По словам российских военных блогеров, по состоянию на 6 ноября бойцы ВСУ смогли сохранить свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Кроме того, сообщается, что украинские воины до сих пор удерживают позиции в одной части Крынок (30 км восточнее Херсона и примерно 2 км вглубь страны от береговой линии реки Днепр), несмотря на попытки российских захватчиков оттеснить украинские силы с восточного берега реки Днепр.

Другой связанный с Кремлем военный блогер заявил, что украинские войска отразили российскую атаку вблизи Крынок и что подразделения российского 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) обстреливают украинские позиции на западном (правом) берегу Херсонской области.

ВСУ не прекращают контрнаступление

Согласно данным Генштаба ВСУ, наши бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях.

Более того, российские военкоры не скрывают тот факт, что украинские воины осуществили контратаку вблизи Красногоровки (6 км к северо-западу от Авдеевки) между 3 и 5 ноября, заставив российские войска отступить от части железнодорожного пути в этом районе.

Как заявляют представители вражеского вооруженного формирования "Русский Легион" (БАРС-13), бойцам ВСУ также удается успешно давить на российских оккупантов возле Степного и ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

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