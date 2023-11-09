Сили оборони знищили більше тисячі окупантів та 15 танків — зведення Генштабу

Протягом минулої доби українські війська ліквідували 1080 окупантів, 15 танків та 36 артилерійських систем. На передовій відбулося 78 бойових зіткнень.

Втрати окупантів за минулу добу

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили:

8 артилерійських засобів,

3 склади боєприпасів,

4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

3 засоби протиповітряної оборони,

радіолокаційну станцію,

3 станції радіоелектронної боротьби та ще по одну важливу ціль противника.

Ситуація на передовій

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак противника в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Поширити

На Авдіївському напрямку окупанти безуспішно наступали в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили ворог понад 20 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області.