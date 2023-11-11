ЗСУ завдали численних втрат армії РФ на Таврійському напрямку — Тарнавський

Українські військові протягом доби ліквідували більше 650 військових злочинців армії РФ на Таврійському напрямку.

Що відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

За інформацією командувача Оперативно-стратегічного угруповання Сил оборони Таврійського напрямку, бригадного генарала Олександра Тарнавського, ЗСУ також було знищено близько 90 одиниць ворожої військової техніки.

Протягом доби російські окупанти завдали 20 авіаударів, провели 58 безуспішних атак та 1 тис 19 разів обстріляли позиції українських військових з артилерії.

Тарнавський зазначив, що українські військові стійко тримають оборону в районі Авдіївки.

За його словами, російські окупанти здійснювали спроби безуспішних атак в районах південно-східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області та в районах Роботиного Запорізької області.

Тарнавський підкреслив, що на Таврійському напрямку протягом доби ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали 1 тис 92 удари по ворожих позиціях.

Втрати ворога у живій силі значно зросли. Загальні втрати ворога склали 642 особи. 9 окупантів здалися в полон. Знищено 53 одиниці військової техніки… Ще 37 одиниць військової техніки ворога пошкоджено, - наголосив командувач ОСУВ “Таврія”. Поширити

Серед знищеної техніки зокрема 7 танків, 11 бойових броньованих машин, 8 артсистем, 9 безпілотників, 15 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Також знищено 3 склади боєприпасів росіян.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українськими військовими було ліквідовано ще більше 1,1 тис російських окупантів.

Окрім цього протягом доби було знищено 180 одиниць ворожої військової техніки.

Загальні втрати армії РФ складають: