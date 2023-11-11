ЗСУ в результаті успішної контратаки повернули втрачені позиції під Авдіївкою — аналітики ISW

Українські військові провели успішну контратаку в районі Авдіївки та повернули втрачені до цього позиції, змусивши військових злочинців армії РФ зазнати втрат та відступити.

Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Авдіївки та ситуацію на східному фронті

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), протягом 7-9 листопада російські окупанти мали незначні успіхи на південний захід від Петропавлівки, що за 7 км від Куп’янська.

За інформацією Генштабу, українські військові відбили ворожі атаки поблизу Синьківки, Іванівки, Стельмахівки, а також на північний схід від Петропавлівки.

Окрім цього відбиті спроби ворожого наступу поблизу Новоєгорівки та Серебрянського лісництва.

За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковника Володимира Фітьо, російські військові злочинці зосередились на спробах атак в районі Куп’янська і підключають додаткові резерви техніки.

За словами російських військових блогерів, протягом 9 листопада українським військовим вдалось ще трохи просунутись в районі Кліщіївки, за 7 км від Бахмута.

Аналітіки посилаються на геолокаційні дані станом на 10 листопада, відповідно до яких, злочинна армія РФ просунулась в районі лісу поблизу Кліщіївки.

За твердженнями одного з російських військових блогерів, армії РФ вдалось повернути втрачені раніше позиції на північ від Андріївки поблизу водойми.

Він також додав, що українські військові досі утримують позиції на північ від Кліщіївки за залізницею.

Блогер підкреслив, що замінованість території, атаки українських БпЛА та артилерійський вогонь ускладнюють наступ окупантів на південному фланзі в районі Бахмута.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українськими військовими було відбито ворожі атаки в районах огданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Російські військові блогери заявляють, що підрозділи злочинної армії РФ продовжують атаки в районі Авдіївського коксохіму, а ключові бої ведуться поблизу Степового, Бердичів, Сіверного та Тоненького.

у Генштабі ЗСУ повідомляють, що українські військові відбили ворожі атаки на схід і південний схід від Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сіверного, Первомайського.

За словами речника Оперативно-стратегічного угруповання Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, наразі ключовою метою російських окупантів є встановлення контролю на коксохімічним заводом в Авдіївці.

Штупун пояснив, що його захоплення необхідне російським терористам для створення лінії оборони у промисловій зоні, а не у польовій місцевості.

Ще один російський військовий блогер стверджував, що українські військові протягом 10 листопада провели успішну контратаку в районі Авдіївки і повернули втрачені до цього позиції.

За його словами, українські військові провели успішну контратаку на північний схід від Водяного і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій.

Інший "воєнкор" з РФ стверджував, що українські сили послідовно намагаються контратакувати, щоб повернути втрачені позиції.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за результатами відбиття атак армії РФ в районі Авдіївки українські військові вже знищили більше 100 російських танків, близько 50 артилерійських систем і сім літаків Су-25.

За його словами, російська злочинна армія вже втратила в районі Авдіївки близько 10 тис військових.

У той же час речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що окупаційна російська армія щодоби втрачає в районі Авдіївки від 400 до 600 військових.

За інформацією Генштабу, українськими військовими було відбито ворожі атаки в районі Мар’їнки та Новомихайлівки.

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 10 листопада армія РФ безуспішно намагалась атакувати в районі кордону Донецько-Запорізької областей поблизу Старомайорського та на південь від Золотої Ниви, за 11 км на південний схід від Великої Новосілки.

Російські військові блогери стверджують, що українські військові проводили атаки в районах Копанів і Новопрокопівки.

Окрім цього, за їх словами, тривають бої за контроль над висотою на північний захід від Вербового.

У Генштабі зазначають, що окупанти проводили безуспішні атаки поблизу Роботиного та Вербового.

При цьому росіяни стверджують, що 10 листопада українські війська нібито завдали удару з РСЗВ по Кам’янці-Дніпровській на захід від Енергодару.

Українські військові проводять обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ атакували поблизу Пойм, за 10 км на південний схід від Херсона, Піщанівки, Підстепного та Кринок.

Російські джерела стверджували, що прогалини в російській протиповітряній обороні дозволяють українським силам діяти ударно-тактичною авіацією на фронті біля Кринок.

Російське джерело стверджує, що український ракетний удар по Скадовську Херсонської області 9 листопада був по 126-му військовому управлінню Слідчого комітету РФ.

Джерело стверджує, що дві українські ракети HIMARS влучили в будівлю під час наради, убивши вісім-десять російських офіцерів і військовослужбовців, у тому числі виконувача обов’язків начальника 126-го військового слідчого управління.