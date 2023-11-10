30 тисяч військових ЗСУ завершили навчання у Британії — Сунак

З Британії назад до України цього тижня вирушила чергова група військовослужбовців ЗСУ, які проходили навчання у цій країні. Усього ж в Англії завершено підготовку 30 тисяч українських бійців.

Як пройшло навчання українських бійців у Британії

За словами глави британського уряду Ріші Сунака, багато українських військових, які в рамках домовленостей проходили навчання в Англії, після повернення на батьківщину потраплять на лінію фронту на сході та півдні країни.

Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності, - написав Сунак. Поширити

Також британський прем'єр розповів, що станом на сьогодні 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання у Британії - це артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики тощо.

Не рахуючи 22 тисяч українських військових, яких ми готували ще перед вторгненням (Росії в Україну, - ред.) у 2022 році, - уточнив він. Поширити

Сунак нагадав, що у лютому разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідував частину цих військ, щоб "побачити їх тренування на британських танках Challenger 2".

Сьогодні я кажу Україні те ж, що й сказав тим солдатам: ми будемо з вами до перемоги, - наголошує прем'єр Британії. Поширити

Що відомо про навчання військових ЗСУ

Наприкінці вересня міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну і збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.

У Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.

Раніше ЗМІ повідомили, що на військовій базі в графстві Кент у Великій Британії скоротили кількість тренувань українських військових після скарг місцевих жителів на шум під час навчальних стрільб.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

У лютому повідомлялось, що ЄС збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, у два рази. Додатково будуть навчені 15 тисяч військовослужбовців.