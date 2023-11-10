30 тисяч військових ЗСУ завершили навчання у Британії — Сунак

З Британії назад до України цього тижня вирушила чергова група військовослужбовців ЗСУ, які проходили навчання у цій країні. Усього ж в Англії завершено підготовку 30 тисяч українських бійців.
Як пройшло навчання українських бійців у Британії
За словами глави британського уряду Ріші Сунака, багато українських військових, які в рамках домовленостей проходили навчання в Англії, після повернення на батьківщину потраплять на лінію фронту на сході та півдні країни.
Також британський прем'єр розповів, що станом на сьогодні 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання у Британії - це артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики тощо.
Сунак нагадав, що у лютому разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідував частину цих військ, щоб "побачити їх тренування на британських танках Challenger 2".
Що відомо про навчання військових ЗСУ
Наприкінці вересня міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну і збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.
У Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.
Раніше ЗМІ повідомили, що на військовій базі в графстві Кент у Великій Британії скоротили кількість тренувань українських військових після скарг місцевих жителів на шум під час навчальних стрільб.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.
У лютому повідомлялось, що ЄС збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, у два рази. Додатково будуть навчені 15 тисяч військовослужбовців.
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