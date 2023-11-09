Ще рік. Українські військові продовжать навчання в Чехії
Категорія
Світ
Дата публікації

Ще рік. Українські військові продовжать навчання в Чехії

ЗСУ
Джерело:  Radio Prague International

Чехія забезпечить умови для продовження підготовки солдатів з України. Допомога чеської сторони наближує закінчення російсько-української війни та настання довгоочікуваного миру.

Військові ЗСУ навчатимуться у Чехії ще рік

Сенат Чехії продовжив терміни проведення бойової підготовки українських військовослужбовців до кінця 2024 року

Про це пише Radio Prague.

Міністрка оборони Яна Чорнохова сказала сенаторам, що її пріоритет – забезпечення умов для продовження підготовки солдатів з України. Вона впевнена, що така допомога чеської сторони наближає до закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.

Зазначається, що ця пропозиція є підставою для перебування в Чехії не лише українських солдатів, а й військовослужбовців із країн Євросоюзу та НАТО.

Згідно з встановленими правилами, кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії має не перевищувати 800 людей. Натомість війська Чехії зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів з країн-членів НАТО.

Що відомо про отримання вертольотів від Чехії

Якщо Прага дійсно готова передати ці вертольоти, то їхня поставка з передачею у стрій ЗСУ може зайняти наступні кілька тижнів, як показує практика попередніх поставок авіатехніки від країн-партнерів, – зазначають журналісти Defence Express.

Вказується, що на початку тижня Військово-повітряні сили Чехії провели церемонію прощання зі своїми ударними вертольотами типів Мі-24 і Мі-35, які по суті не потрібні після поставок перших вертольотів нових типів.

Навіть якщо мова йде про формально списані Мі-24 і Мі-35, все одно ці машини необхідні українській армійській авіації для безпосередньої підтримки військ на полі бою, – підкреслюють аналітики видання.

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