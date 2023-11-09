Ще рік. Українські військові продовжать навчання в Чехії

Чехія забезпечить умови для продовження підготовки солдатів з України. Допомога чеської сторони наближує закінчення російсько-української війни та настання довгоочікуваного миру.
Військові ЗСУ навчатимуться у Чехії ще рік
Сенат Чехії продовжив терміни проведення бойової підготовки українських військовослужбовців до кінця 2024 року
Про це пише Radio Prague.
Міністрка оборони Яна Чорнохова сказала сенаторам, що її пріоритет – забезпечення умов для продовження підготовки солдатів з України. Вона впевнена, що така допомога чеської сторони наближає до закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.
Зазначається, що ця пропозиція є підставою для перебування в Чехії не лише українських солдатів, а й військовослужбовців із країн Євросоюзу та НАТО.
Згідно з встановленими правилами, кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії має не перевищувати 800 людей. Натомість війська Чехії зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів з країн-членів НАТО.
Що відомо про отримання вертольотів від Чехії
Вказується, що на початку тижня Військово-повітряні сили Чехії провели церемонію прощання зі своїми ударними вертольотами типів Мі-24 і Мі-35, які по суті не потрібні після поставок перших вертольотів нових типів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-