Еще год. Украинские военные продолжат обучение в Чехии

Чехия обеспечит условия для продолжения подготовки солдат из Украины. Помощь чешской стороны приближает окончание российско-украинской войны и наступление долгожданного мира.

Военные ВСУ будут учиться в Чехии еще год

Сенат Чехии продлил сроки проведения боевой подготовки украинских военнослужащих до конца 2024 года

Об этом пишет Radio Prague.

Министр обороны Яна Чернохова сказала сенаторам, что ее приоритет – обеспечение условий для продолжения подготовки солдат из Украины. Она уверена, что такая помощь чешской стороны приближает к окончанию войны и наступлению долгожданного мира.

Это предложение является основанием для пребывания в Чехии не только украинских солдат, но и военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.

Согласно установленным правилам, количество военнослужащих иностранных армий на территории Чехии должно не превышать 800 человек. Вместо этого войска Чехии смогут проходить обучение под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.

Что известно о получении вертолетов от Чехии

Если Прага действительно готова передать эти вертолеты, то их поставка с передачей в строй ВСУ может занять следующие несколько недель, как показывает практика предварительных поставок авиатехники от стран-партнеров, – отмечают журналисты Defence Express. Поделиться

Указывается, что в начале недели Военно-воздушные силы Чехии провели церемонию прощания со своими ударными вертолетами типов Ми-24 и Ми-35, которые, по сути, не нужны после поставок первых вертолетов новых типов.