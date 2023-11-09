Еще год. Украинские военные продолжат обучение в Чехии

Чехия обеспечит условия для продолжения подготовки солдат из Украины. Помощь чешской стороны приближает окончание российско-украинской войны и наступление долгожданного мира.
Военные ВСУ будут учиться в Чехии еще год
Сенат Чехии продлил сроки проведения боевой подготовки украинских военнослужащих до конца 2024 года
Об этом пишет Radio Prague.
Министр обороны Яна Чернохова сказала сенаторам, что ее приоритет – обеспечение условий для продолжения подготовки солдат из Украины. Она уверена, что такая помощь чешской стороны приближает к окончанию войны и наступлению долгожданного мира.
Это предложение является основанием для пребывания в Чехии не только украинских солдат, но и военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.
Согласно установленным правилам, количество военнослужащих иностранных армий на территории Чехии должно не превышать 800 человек. Вместо этого войска Чехии смогут проходить обучение под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.
Что известно о получении вертолетов от Чехии
Указывается, что в начале недели Военно-воздушные силы Чехии провели церемонию прощания со своими ударными вертолетами типов Ми-24 и Ми-35, которые, по сути, не нужны после поставок первых вертолетов новых типов.
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