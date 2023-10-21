Чехия вскоре может передать Украине ударные вертолеты

В течение следующих нескольких недель Украина может получить от Чехии боевые вертолеты Ми-24 и Ми-35, поскольку эта страна заменяет их более современными AH-1Z Viper и UH-1Y Venom.

Что известно о получении вертолетов от Чехии

Если Прага действительно готова передать эти вертолеты, то их поставка с передачей в строй ВСУ может занять следующие несколько недель, как показывает практика предварительных поставок авиатехники от стран-партнеров, отмечают журналисты издания. Поделиться

Указывается, что в начале недели Военно-воздушные силы Чехии провели церемонию прощания со своими ударными вертолетами типов Ми-24 и Ми-35, которые, по сути, не нужны после поставок первых вертолетов новых типов.

Даже если речь идет о формально списанных Ми-24 и Ми-35, все равно эти машины необходимы украинской армейской авиации для непосредственной поддержки войск на поле боя, – подчеркивают аналитики издания. Поделиться

Что известно о плане НАТО по дальнейшей поддержке Украины

По словам заместителя генсека НАТО Мирчи Джоане, у Альянса достаточно ресурсов для одновременной помощи Украине и Израилю.

Заместитель генсека определил две прямые угрозы альянсу – Россия и терроризм. По его словам.

Россия была бы рада, если бы Запад, США и мы начали делить наше внимание тем, что происходит на Ближнем Востоке и Украине.