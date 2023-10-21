Чехия вскоре может передать Украине ударные вертолеты

В течение следующих нескольких недель Украина может получить от Чехии боевые вертолеты Ми-24 и Ми-35, поскольку эта страна заменяет их более современными AH-1Z Viper и UH-1Y Venom.
Что известно о получении вертолетов от Чехии
Указывается, что в начале недели Военно-воздушные силы Чехии провели церемонию прощания со своими ударными вертолетами типов Ми-24 и Ми-35, которые, по сути, не нужны после поставок первых вертолетов новых типов.
Что известно о плане НАТО по дальнейшей поддержке Украины
По словам заместителя генсека НАТО Мирчи Джоане, у Альянса достаточно ресурсов для одновременной помощи Украине и Израилю.
Заместитель генсека определил две прямые угрозы альянсу – Россия и терроризм. По его словам.
Россия была бы рада, если бы Запад, США и мы начали делить наше внимание тем, что происходит на Ближнем Востоке и Украине.
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