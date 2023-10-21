Чехія невдовзі може передати Україні ударні вертольоти
Категорія
Україна
Дата публікації

Чехія невдовзі може передати Україні ударні вертольоти

Мі-24
Джерело:  Defence Express

Протягом наступних кількох тижнів Україна може отримати від Чехії бойові вертольоти Мі-24 і Мі-35, оскільки ця країна замінює їх на більш сучасні AH-1Z Viper та UH-1Y Venom. 

Що відомо про отримання вертольотів від Чехії

Якщо Прага дійсно готова передати ці вертольоти, то їхня поставка з передачею у стрій ЗСУ може зайняти наступні кілька тижнів, як показує практика попередніх поставок авіатехніки від країн-партнерів, - зазначають журналісти видання.

Вказується, що на початку тижня Військово-повітряні сили Чехії провели церемонію прощання зі своїми ударними вертольотами типів Мі-24 і Мі-35, які по суті не потрібні після поставок перших вертольотів нових типів.

Навіть якщо мова йде про формально списані Мі-24 і Мі-35, все одно ці машини необхідні українській армійській авіації для безпосередньої підтримки військ на полі бою, - підкреслюють аналітики видання.

Що відомо про план НАТО із подальшої підтримки України

За словами заступника генсека НАТО Мірчі Джоане, в Альянсу достатньої ресурсів для одночасної допомоги Україні та Ізраїлю.

Заступник генсека визначив дві прямі загрози альянсу - Росія та тероризм. За його словами.

Росія була б рада, якби Захід, США і ми почали ділити нашу увагу тим, що відбувається на Близькому Сході та в Україні.

Цього не станеться. Ми зможемо впоратися з цими двома ситуаціями, ми сподіваємося якнайшвидше заспокоїти ситуацію на Близькому Сході і продовжувати підтримувати Україну, - запевнив представник НАТО.

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