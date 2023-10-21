Чехія невдовзі може передати Україні ударні вертольоти

Протягом наступних кількох тижнів Україна може отримати від Чехії бойові вертольоти Мі-24 і Мі-35, оскільки ця країна замінює їх на більш сучасні AH-1Z Viper та UH-1Y Venom.
Що відомо про отримання вертольотів від Чехії
Вказується, що на початку тижня Військово-повітряні сили Чехії провели церемонію прощання зі своїми ударними вертольотами типів Мі-24 і Мі-35, які по суті не потрібні після поставок перших вертольотів нових типів.
Що відомо про план НАТО із подальшої підтримки України
За словами заступника генсека НАТО Мірчі Джоане, в Альянсу достатньої ресурсів для одночасної допомоги Україні та Ізраїлю.
Заступник генсека визначив дві прямі загрози альянсу - Росія та тероризм. За його словами.
Росія була б рада, якби Захід, США і ми почали ділити нашу увагу тим, що відбувається на Близькому Сході та в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-