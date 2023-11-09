В Іспанії почалися нові навчання українських військових на ЗРК Hawk

Нова група з кількох десятків українських військових розпочала навчання на зенітно-ракетних комплексах Hawk в Іспанії. Навчання включає використання та обслуговування ЗРК.
Українські військові почали навчання на ЗРК Hawk
Іспанський Штаб оборони повідомляє, що навчання проводить 74-й зенітно-артилерійський полк.
Це задовольняє заклики України щодо покращення своїх можливостей протиповітряної оборони.
У Штабі зазначили, що HAWK виявився дуже ефективним проти ракет та безпілотників, як неодноразово заявляла Україна, дякуючи Іспанії як за пожертвування зазначених засобів, так і за навчання свого персоналу.
74 зенітно-артилерійський полк призначили провести ще один навчальний модуль для Збройних сил України, де йтиметься про роботу з Hawk.
Що відомо про ЗРК Hawk
MIM-23 Hawk американський зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Він підходить для знищення літаків та ракет.
У жовтні 2022 року стало відомо, що Іспанія передала Україні шість пускових установок.
У межах пакету військової допомоги, оголошеного США 4 листопада 2022 року, було виділено кошти на модернізацію ракет HAWK для їхнього включення до майбутньої допомоги.
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