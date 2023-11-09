В Іспанії почалися нові навчання українських військових на ЗРК Hawk
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В Іспанії почалися нові навчання українських військових на ЗРК Hawk

ЗРК Hawk
Джерело:  Міноборони Іспанії

Нова група з кількох десятків українських військових розпочала навчання на зенітно-ракетних комплексах Hawk в Іспанії. Навчання включає використання та обслуговування ЗРК.

Українські військові почали навчання на ЗРК Hawk

Іспанський Штаб оборони повідомляє, що навчання проводить 74-й зенітно-артилерійський полк.

У продовження заходів, які вже проводилися протягом першого півріччя 2023 року, 74-й зенітно-артилерійський полк викладає новий курс для навчання кількох десятків українських військових використанню та обслуговуванню ракетного комплексу HAWK.

Це задовольняє заклики України щодо покращення своїх можливостей протиповітряної оборони.

У Штабі зазначили, що HAWK виявився дуже ефективним проти ракет та безпілотників, як неодноразово заявляла Україна, дякуючи Іспанії як за пожертвування зазначених засобів, так і за навчання свого персоналу.

74 зенітно-артилерійський полк призначили провести ще один навчальний модуль для Збройних сил України, де йтиметься про роботу з Hawk.

Комплексне навчання цього модуля, яке включає теоретично-практичне навчання, як і в тих, що викладалися раніше, здійснюється в Дос-Ерманас (Севілья). З цією метою до складу команди інструкторів було відібрано висококваліфікований та досвідчений персонал полку.

Що відомо про ЗРК Hawk

MIM-23 Hawk американський зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Він підходить для знищення літаків та ракет.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Іспанія передала Україні шість пускових установок.

У межах пакету військової допомоги, оголошеного США 4 листопада 2022 року, було виділено кошти на модернізацію ракет HAWK для їхнього включення до майбутньої допомоги.

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