В Испании начались новые учения украинских военных на ЗРК Hawk

Новая группа из нескольких десятков украинских военных начала обучение на зенитно-ракетных комплексах Hawk в Испании. Обучение включает в себя использование и обслуживание ЗРК.
Украинские военные начали обучение на ЗРК Hawk
Испанский Штаб обороны сообщает, что обучение проводит 74-й зенитно-артиллерийский полк.
Это удовлетворяет призывы Украины по улучшению своих возможностей противовоздушной обороны.
В Штабе отметили, что HAWK оказался очень эффективным против ракет и беспилотников, как неоднократно заявляла Украина, благодаря Испании как за пожертвование указанных средств, так и за обучение своего персонала.
74 зенитно-артиллерийский полк назначили провести еще один учебный модуль для Вооруженных сил Украины, где речь пойдет о работе с Hawk.
Что известно о ЗРК Hawk
MIM-23 Hawk – американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Он подходит для уничтожения самолетов и ракет.
В октябре 2022 стало известно, что Испания передала Украине шесть пусковых установок.
В рамках пакета военной помощи, объявленного США 4 ноября 2022 года, были выделены средства на модернизацию ракет HAWK для их включения в будущую помощь.
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