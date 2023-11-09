В Испании начались новые учения украинских военных на ЗРК Hawk
Категория
Мир
Дата публикации

В Испании начались новые учения украинских военных на ЗРК Hawk

ЗРК Hawk
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Источник:  Минобороны Испании

Новая группа из нескольких десятков украинских военных начала обучение на зенитно-ракетных комплексах Hawk в Испании. Обучение включает в себя использование и обслуживание ЗРК.

Украинские военные начали обучение на ЗРК Hawk

Испанский Штаб обороны сообщает, что обучение проводит 74-й зенитно-артиллерийский полк.

В продолжение мероприятий, уже проводившихся в течение первого полугодия 2023 года, 74-й зенитно-артиллерийский полк преподает новый курс для обучения нескольких десятков украинских военных использованию и обслуживанию ракетного комплекса HAWK.

Это удовлетворяет призывы Украины по улучшению своих возможностей противовоздушной обороны.

В Штабе отметили, что HAWK оказался очень эффективным против ракет и беспилотников, как неоднократно заявляла Украина, благодаря Испании как за пожертвование указанных средств, так и за обучение своего персонала.

74 зенитно-артиллерийский полк назначили провести еще один учебный модуль для Вооруженных сил Украины, где речь пойдет о работе с Hawk.

Комплексное обучение этого модуля, которое включает теоретически-практическое обучение, как и у преподававшихся ранее, осуществляется в Дос-Эрманасе (Севилья). С этой целью в состав команды инструкторов был отобран высококвалифицированный и опытный персонал полка.

Что известно о ЗРК Hawk

MIM-23 Hawk – американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Он подходит для уничтожения самолетов и ракет.

В октябре 2022 стало известно, что Испания передала Украине шесть пусковых установок.

В рамках пакета военной помощи, объявленного США 4 ноября 2022 года, были выделены средства на модернизацию ракет HAWK для их включения в будущую помощь.

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