30 тысяч военных ВСУ завершили обучение в Британии – Сунак

Из Британии обратно в Украину на этой неделе отправилась очередная группа военнослужащих ВСУ, проходивших обучение в этой стране. Всего же в Англии завершена подготовка 30 тысяч украинских бойцов.
Как прошло обучение украинских бойцов в Британии
По словам главы британского правительства Риши Сунака, многие украинские военные, которые в рамках договоренностей проходили обучение в Англии, по возвращении на родину попадут на линию фронта на востоке и юге страны.
Также британский премьер рассказал, что на сегодня 30 тысяч украинских военнослужащих завершили обучение в Британии - это артиллеристы, морские пехотинцы, инженеры, боевые медики и т.д.
Сунак напомнил, что в феврале вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посещал часть этих войск, чтобы "увидеть их тренировку на британских танках Challenger 2".
Что известно об обучении военных ВСУ
В конце сентября министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и намерена подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих до конца года.
В Британии проходит так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц.
Ранее СМИ сообщили, что на военной базе в графстве Кент в Великобритании сократили количество тренировок украинских военных после жалоб местных жителей на шум во время учебных стрельб.
Напомним, в ноябре 2022 Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.
В феврале сообщалось, что ЕС увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, в два раза. Дополнительно будут обучены 15 тысяч военнослужащих.
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