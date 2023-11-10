30 тысяч военных ВСУ завершили обучение в Британии – Сунак
Категория
Украина
Дата публикации

30 тысяч военных ВСУ завершили обучение в Британии – Сунак

ВСУ
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Источник:  Украинская правда

Из Британии обратно в Украину на этой неделе отправилась очередная группа военнослужащих ВСУ, проходивших обучение в этой стране. Всего же в Англии завершена подготовка 30 тысяч украинских бойцов.

Как прошло обучение украинских бойцов в Британии

По словам главы британского правительства Риши Сунака, многие украинские военные, которые в рамках договоренностей проходили обучение в Англии, по возвращении на родину попадут на линию фронта на востоке и юге страны.

Как всегда, их провожали шеренги британских солдат, которые рукоплескали своим украинским братьям и сестрам, потому что знают, что вы боретесь за наши общие ценности, - написал Сунак.

Также британский премьер рассказал, что на сегодня 30 тысяч украинских военнослужащих завершили обучение в Британии - это артиллеристы, морские пехотинцы, инженеры, боевые медики и т.д.

Кроме 22 тысяч украинских военных, которых мы готовили еще перед вторжением (России в Украину, - ред.) в 2022 году, - уточнил он.

Сунак напомнил, что в феврале вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посещал часть этих войск, чтобы "увидеть их тренировку на британских танках Challenger 2".

Сегодня я говорю Украине то же, что и сказал тем солдатам: мы будем с вами к победе, - подчеркивает премьер Британии.

Что известно об обучении военных ВСУ

В конце сентября министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и намерена подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих до конца года.

В Британии проходит так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц.

Ранее СМИ сообщили, что на военной базе в графстве Кент в Великобритании сократили количество тренировок украинских военных после жалоб местных жителей на шум во время учебных стрельб.

Напомним, в ноябре 2022 Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.

В феврале сообщалось, что ЕС увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, в два раза. Дополнительно будут обучены 15 тысяч военнослужащих.

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