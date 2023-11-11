ВСУ в результате успешной контратаки вернули утраченные позиции под Авдеевкой - аналитики ISW

Украинские военные провели успешную контратаку в районе Авдеевки и вернули утраченные до этого позиции, заставив военных преступников армии РФ понести потери и отступить.

Что известно об успехах ВСУ в районе Авдеевки и ситуации на восточном фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 7-9 ноября российские оккупанты имели незначительные успехи юго-западнее Петропавловки, в 7 км от Купянска.

По информации Генштаба, украинские военные отразили вражеские атаки вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки, а также северо-восточнее Петропавловки.

Кроме этого отражены попытки вражеского наступления вблизи Новогоровки и Серебрянского лесничества.

По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ, подполковника Владимира Фитьо, российские военные преступники сосредоточились на попытках атак в районе Купянска и подключают дополнительные резервы техники.

По словам российских военных блоггеров, в течение 9 ноября украинским военным удалось еще немного продвинуться в районе Клищиевки, в 7 км от Бахмута.

Аналитики ссылаются на геолокационные данные по состоянию на 10 ноября, согласно которым преступная армия РФ продвинулась в районе леса близ Клищиевки.

По утверждениям одного из российских военных блоггеров, армии РФ удалось вернуть утраченные ранее позиции к северу от Андреевки у водоема.

Он также добавил, что украинские военные до сих пор удерживают позиции севернее Клищиевки по железной дороге.

Блогер подчеркнул, что заминированность территории, атаки украинских БпЛА и артиллерийский огонь усложняют наступление окупантов на южном фланге в районе Бахмута.

По информации Генштаба ВСУ, украинскими военными были отражены вражеские атаки в районах огдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Российские военные блоггеры заявляют, что подразделения преступной армии РФ продолжают атаки в районе Авдеевского коксохима, а ключевые бои ведутся вблизи Степного, Бердичев, Северного и Тоненького.

в Генштабе ВСУ сообщают, что украинские военные отразили вражеские атаки на восток и юго-восток от Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.

По словам спикера Оперативно-стратегической группировки Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, сейчас ключевой целью российских оккупантов является установление контроля на коксохимическом заводе в Авдеевке.

Штупун объяснил, что его увлечение необходимо российским террористам для создания линии обороны в промышленной зоне, а не в полевой местности.

Еще один российский военный блоггер утверждал, что украинские военные в течение 10 ноября провели успешную контратаку в районе Авдеевки и вернули утраченные до этого позиции.

По его словам, украинские военные провели успешную контратаку к северо-востоку от Водяного и вернули себе часть своих ранее утраченных позиций.

Другой "военкор" из РФ утверждал, что украинские силы последовательно пытаются контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции.

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, по результатам отражения атак армии РФ в районе Авдеевки украинские военные уже уничтожили более 100 российских танков, около 50 артиллерийских систем и семь самолетов Су-25.

По его словам, российская преступная армия уже потеряла в районе Авдеевки около 10 тыс. военных.

В то же время спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что оккупационная российская армия ежесуточно теряет в районе Авдеевки от 400 до 600 военных.

По информации Генштаба, украинскими военными были отражены вражеские атаки в районе Марьинки и Новомихайловки.

Что известно о ситуации на юге Украины

По информации Генштаба ВСУ, в течение 10 ноября армия РФ безуспешно пыталась атаковать в районе границы Донецко-Запорожской областей вблизи Старомайорского и к югу от Золотой Нивы, в 11 км юго-восточнее Великой Новоселки.

Российские военные блоггеры утверждают, что украинские военные проводили атаки в районах Копанов и Новопрокоповки.

Кроме этого, по их словам, продолжаются бои за контроль над высотой северо-западнее Вербового.

В Генштабе отмечают, что оккупанты проводили безуспешные атаки вблизи Роботиного и Вербового.

При этом россияне утверждают, что 10 ноября украинские войска якобы нанесли удар с РСЗО по Каменце-Днепровской к западу от Энергодара.

Украинские военные производят ограниченные наземные атаки на левом берегу Херсонской области.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ атаковали вблизи Пойм, в 10 км юго-восточнее Херсона, Песчановки, Подстепного и Крынок.

Российские источники утверждали, что пробелы в российской противовоздушной обороне позволяют украинским силам действовать ударно-тактической авиацией на фронте у Кринок.

Российский источник утверждает, что украинский ракетный удар по Скадовску Херсонской области 9 ноября был по 126-му военному управлению Следственного комитета РФ.

Источник утверждает, что две украинские ракеты HIMARS попали в здание во время совещания, убив восемь-десять российских офицеров и военнослужащих, в том числе исполняющего обязанности начальника 126-го военного следственного управления.