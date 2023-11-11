ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 25 танков РФ — сводка Генштаба

В течение 11 ноября украинские военные ликвидировали еще 1130 российских террористов, 25 танков и 38 артиллерийских систем.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 5342 (+25) ед.;

боевых бронированных машин – 10041 (+24) ед.;

артиллерийских систем – 7527 (+38) ед.;

РСЗО – 879 (+2) ед.;

средства ПВО – 579 (+1) ед.;

самолетов – 322 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25) ед.;

крылатые ракеты – 1559 (+1) ед;

корабли/катера - 22 (+2) ед;

подлодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 9925 (+49) ед;

специальная техника – 1069 (+9) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши защитники отбили 8 атак.

На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия возле Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 16 атак окупантов вблизи Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, применяя авиацию, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Так, украинские защитники отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак врага.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено 8 артиллерийских средств, пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.