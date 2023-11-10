ВСУ смогли перерезать дорогу Олешки-Новая Каховка
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ смогли перерезать дорогу Олешки-Новая Каховка

ВСУ
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Источник:  ISW

Как сообщает ISW, армия Украины уже перерезала дорогу Олешки-Новая Каховка (53 км северо-восточнее города Херсона) по меньшей мере в двух районах.

Что происходит в Херсонской области

Американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца оценил развитие события на южном фронте.

Согласно последним данным, бойцам ВСУ удалось установить непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от г. Днепр)

Более того, даже российская сторона не скрывает, что наши войска также смогли установить контроль над новыми позициями в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).

Вооруженные силы Украины продолжают вести штурм российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта.

По словам одного из российских военных блоггеров, у него есть данные о том, что бойцы ВСУ продвинулись к лесным массивам к югу от Крынок.

Другие военные блогеры утверждали, что украинские войска также атаковали вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра) и пытаются закрепить позиции между Подстепным и Казачьими Лагерями (23 км к северо-востоку от г. Херсона и 2 км от Днепра).

ISW прогнозирует новые успехи ВСУ на этом участке фронта

Американские эксперты пришли к выводу, что военному руководству РФ, возможно, будет очень сложно передислоцировать боеспособное подкрепление, чтобы попытаться остановить операции ВСУ на Херсонщине, ведь оккупантам также приходится обороняться в Запорожской области и продолжать наступление на Донбассе.

По убеждению иностранных аналитиков, по состоянию на сегодняшний день незадействованных сил армии РФ на Херсонщине действительно не хватает, чтобы остановить ВСУ на восточном берегу Днепра.

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