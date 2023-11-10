ЗСУ змогли перерізати дорогу Олешки-Нова Каховка

Як повідомляє ISW, армія України уже перерізала дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км на північний схід від міста Херсона) щонайменше у двох районах.

Що відбувається у Херсонській області

Американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця оцінив розвиток події на південному фронті.

Згідно з останніми даними, бійцям ЗСУ вдалося встановити безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського мосту на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від р. Дніпро)

Ба більше, навіть російська сторона не приховує, що наші війська також змогли встановити контроль над новими позиціями в Кринках (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Збройні сили України продовжують вести штурм російських позицій на південь і південний захід від населеного пункту.

За словами одного з російських військових блогерів, у нього є дані про те, що бійці ЗСУ просунулися до лісових масивів на південь від Кринок.

Інші військові блогери стверджували, що українські війська також атакували поблизу Пойми (12 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) та Підстепного (17 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра) і намагаються закріпити позиції між Підстепним і Козачими Лагерями (23 км на північний схід від м. Херсона та 2 км від Дніпра). Поширити

ISW прогнозує нові успіхи ЗСУ на цій ділянці фронту

Американські експерти дійшли висновку, що військовому керівництву РФ, цілком можливо, буде дуже складно передислокувати боєздатне підкріплення, щоб спробувати зупинити операції ЗСУ на Херсонщині, адже окупантам також доводиться оборонятися в Запорізькій області та продовжувати наступ на Донбасі.

На переконання іноземних аналітиків, станом на сьогодні незадіяних сил армії РФ на Херсонщині дійсно бракує, щоб зупинити ЗСУ на східному березі Дніпра.