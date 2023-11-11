Армия РФ лжет о собственных успехах в районе Авдеевки — военные ВСУ

По словам украинских военных, заявления российских окупантов об установлении контроля над прилегающими к Авдеевке районами и населенным пунктом Степное не соответствуют действительности.

Что известно о реальной ситуации в районе Авдеевки

По словам украинского военного Сергея Волкова, реально оккупационная российская армия не контролирует степное и терриконное в районе Авдеевки.

Сейчас на Авдеевском направлении фиксируется уничтожение интенсивности вражеских штурмовых действий. Противник закрепляется и подтягивает новые резервы. Они перегруппировываются поближе к железной дороге. Далее они планируют снова двигаться в сторону завода, - отмечает военный. Поделиться

Он подчеркнул, что террикон в районе Авдеевки простреливается украинскими военными.

В районе Степного продолжаются бои. Поэтому ни о каком контроле над этим населенным пунктом оккупантами речь не идет. Они очень громко заявляют, что контролируют Авдеевский террикон. Это не так. Этот участок очень эффективно простреливается с нашей стороны, поэтому они не могут там ничего поделать. Однако если говорить об общей ситуации на Авдеевском направлении относительно огневого контроля, то ни у нас, ни у них нет его. Поскольку очень малые расстояния здесь, – объяснил Вовков. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только за последний месяц в безуспешных атаках в районе Авдеевки оккупационная российская армия потеряла около 10 тыс военных.

Луна как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц упорных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону, - подчеркнул Залужный. Поделиться

По словам Залужного, за это время украинские воины уничтожили более 100 российских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и семь самолетов Су-25.