Армия РФ лжет о собственных успехах в районе Авдеевки — военные ВСУ

По словам украинских военных, заявления российских окупантов об установлении контроля над прилегающими к Авдеевке районами и населенным пунктом Степное не соответствуют действительности.
Что известно о реальной ситуации в районе Авдеевки
По словам украинского военного Сергея Волкова, реально оккупационная российская армия не контролирует степное и терриконное в районе Авдеевки.
Он подчеркнул, что террикон в районе Авдеевки простреливается украинскими военными.
Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки
По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только за последний месяц в безуспешных атаках в районе Авдеевки оккупационная российская армия потеряла около 10 тыс военных.
По словам Залужного, за это время украинские воины уничтожили более 100 российских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и семь самолетов Су-25.
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