Армия РФ лжет о собственных успехах в районе Авдеевки — военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ лжет о собственных успехах в районе Авдеевки — военные ВСУ

Военные ВСУ
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Источник:  Эспрессо

По словам украинских военных, заявления российских окупантов об установлении контроля над прилегающими к Авдеевке районами и населенным пунктом Степное не соответствуют действительности.

Что известно о реальной ситуации в районе Авдеевки

По словам украинского военного Сергея Волкова, реально оккупационная российская армия не контролирует степное и терриконное в районе Авдеевки.

Сейчас на Авдеевском направлении фиксируется уничтожение интенсивности вражеских штурмовых действий. Противник закрепляется и подтягивает новые резервы. Они перегруппировываются поближе к железной дороге. Далее они планируют снова двигаться в сторону завода, - отмечает военный.

Он подчеркнул, что террикон в районе Авдеевки простреливается украинскими военными.

В районе Степного продолжаются бои. Поэтому ни о каком контроле над этим населенным пунктом оккупантами речь не идет. Они очень громко заявляют, что контролируют Авдеевский террикон. Это не так. Этот участок очень эффективно простреливается с нашей стороны, поэтому они не могут там ничего поделать. Однако если говорить об общей ситуации на Авдеевском направлении относительно огневого контроля, то ни у нас, ни у них нет его. Поскольку очень малые расстояния здесь, – объяснил Вовков.

Что известно о потерях армии РФ в районе Авдеевки

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только за последний месяц в безуспешных атаках в районе Авдеевки оккупационная российская армия потеряла около 10 тыс военных.

Луна как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц упорных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону, - подчеркнул Залужный.

По словам Залужного, за это время украинские воины уничтожили более 100 российских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и семь самолетов Су-25.

Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек. Спасибо бригадам, нашим подразделениям. Пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам. Каждому защитнику, каждой защитнице, защищающей Авдеевку, - отметил главнокомандующий ВСУ.

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