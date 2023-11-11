Армія РФ бреше про власні успіхи в районі Авдіївки — військові ЗСУ

В районі Степового тривають бої. Тому ні про який контроль над цим населеним пунктом окупантами не йдеться. Вони дуже гучно заявляють, що контролюють Авдіївський терикон. Це не так. Ця ділянка дуже ефективно прострілюється з нашого боку, тому вони не можуть там нічого зробити. Проте, якщо говорити про загальну ситуацію на Авдіївському напрямку щодо вогневого контролю, то ані ми, ані вони не мають його. Оскільки дуже малі відстані тут, - пояснив Вовков.