Армія РФ бреше про власні успіхи в районі Авдіївки — військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ бреше про власні успіхи в районі Авдіївки — військові ЗСУ

Військовий ЗСУ
Джерело:  Еспресо

За словами українських військових, заяви російських окупантів про встановлення контролю над прилеглими до Авдіївки районами та населеним пунктом Степове не відповідають дійсності. 

Що відомо про реальну ситуацію в районі Авдіївки

За словами українського військового Сергія Вовкова, реально окупаційна російська армія не контролює степове та терикон в районі Авдіївки.

Зараз на Авдіївському напрямку фіксується знищення інтенсивності ворожих штурмових дій. Противник закріплюється й підтягує нові резерви. Вони перегруповуються ближче до залізниці. Далі вони планують намагатись знову рухатись в бік заводу, - зазначає військовий.

Він підкреслив, що терикон в районі Авдіївки прострілюється українськими військовими.

В районі Степового тривають бої. Тому ні про який контроль над цим населеним пунктом окупантами не йдеться. Вони дуже гучно заявляють, що контролюють Авдіївський терикон. Це не так. Ця ділянка дуже ефективно прострілюється з нашого боку, тому вони не можуть там нічого зробити. Проте, якщо говорити про загальну ситуацію на Авдіївському напрямку щодо вогневого контролю, то ані ми, ані вони не мають його. Оскільки дуже малі відстані тут, - пояснив Вовков.

Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, тільки протягом останнього місяця у безуспішних атаках в районі Авдіївки окупаційна російська армія втратила близько 10 тис військових.

Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону, - підкреслив Залужний.

За словами Залужного, за цей час українські воїни знищили понад 100 російських танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25. 

Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб. Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку, - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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