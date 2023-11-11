Армія РФ бреше про власні успіхи в районі Авдіївки — військові ЗСУ

За словами українських військових, заяви російських окупантів про встановлення контролю над прилеглими до Авдіївки районами та населеним пунктом Степове не відповідають дійсності.
Що відомо про реальну ситуацію в районі Авдіївки
За словами українського військового Сергія Вовкова, реально окупаційна російська армія не контролює степове та терикон в районі Авдіївки.
Він підкреслив, що терикон в районі Авдіївки прострілюється українськими військовими.
Що відомо про втрати армії РФ в районі Авдіївки
За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, тільки протягом останнього місяця у безуспішних атаках в районі Авдіївки окупаційна російська армія втратила близько 10 тис військових.
За словами Залужного, за цей час українські воїни знищили понад 100 російських танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-