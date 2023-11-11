Спецпризначенці СБУ показали знищення окупантів та техніки РФ на Авдіївському напрямку — відео

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України продовжують здійснювати ювелірну роботу зі знищення ворога у найгарячіших точках війни.
Скільки військових РФ знищили українські бійці за тиждень
Як зазначається, спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України продовжують ліквідувати окупантів РФ на Авдіївському напрямку.
Так, протягом тижня бійці знищили:
165 російських піхотинців;
16 танків;
28 ББМ;
11 артилерійських систем;
4 РСЗВ;
1 система ППО;
16 одиниць БпЛА;
2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;
55 військових авто;
70 вогневих позицій та укріплень;
комплекс відеоспостереження "Муром";
3 склади з боєприпасами;
Що відомо про втрати армії РФ
Протягом минулої доби, 10 листопада, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, військові знищили 1130 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 310 650 військових.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.
На Таврійському напрямку було ліквідовано 642 окупанти. Зокрема 9 терористів здались у полон.
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