Спецпризначенці СБУ показали знищення окупантів та техніки РФ на Авдіївському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпризначенці СБУ показали знищення окупантів та техніки РФ на Авдіївському напрямку — відео

СБУ
СБУ

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України продовжують здійснювати ювелірну роботу зі знищення ворога у найгарячіших точках війни.

Скільки військових РФ знищили українські бійці за тиждень

Як зазначається, спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України  продовжують ліквідувати окупантів РФ на Авдіївському напрямку.

"Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди", - пише пресслужба.

Так, протягом тижня бійці знищили:

  • 165 російських піхотинців;

  • 16 танків;

  • 28 ББМ;

  • 11 артилерійських систем;

  • 4 РСЗВ;

  • 1 система ППО;

  • 16 одиниць БпЛА;

  • 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;

  • 55 військових авто;

  • 70 вогневих позицій та укріплень;

  • комплекс відеоспостереження "Муром";

  • 3 склади з боєприпасами;

Що відомо про втрати армії РФ 

Протягом минулої доби, 10 листопада, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, військові знищили 1130 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 310 650 військових.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

На Таврійському напрямку було ліквідовано 642 окупанти. Зокрема 9 терористів здались у полон.

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