Контрразведчики СБУ дронами уничтожили склад армии РФ на южном фронте — видео

13 Управление военной контрразведки СБУ уничтожило состав БК и логистику оккупантов на юге 10 ноября.
Феерический салют из вражеского БК
В этот раз отличилось 13 Управления военной контрразведки СБУ. Бойцы уничтожили состав БК и логистику оккупантов на юге.
Об этом сообщили в Telegram Службы безопасности Украины.
Теперь в этом направлении у российских захватчиков стало меньше боеприпасов для обстрела наших защитников, а также грузовиков для их доставки.
Спецназовцы СБУ отчитываются за неделю на фронте
В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. В том числе 145 оккупантов были ликвидированы.
Также поражена боевая машина поддержки танков "Терминатор" и тяжелая огнеметная система "Сонцепек".
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Только за неделю в самых горячих точках фронта наши воины поразили:
19 танков;
12 ББМ;
9 артсистем и 1 РСЗО;
3 системы ПВО;
29 враждебных БпЛА;
2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;
60 авто;
29 вражеских укреплений;
2 склада из БК.
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