Контрразведчики СБУ дронами уничтожили склад армии РФ на южном фронте — видео

13 Управление военной контрразведки СБУ уничтожило состав БК и логистику оккупантов на юге 10 ноября.

Феерический салют из вражеского БК

В этот раз отличилось 13 Управления военной контрразведки СБУ. Бойцы уничтожили состав БК и логистику оккупантов на юге.

Об этом сообщили в Telegram Службы безопасности Украины.

13 Управление военной контрразведки СБУ уничтожило состав БК и логистику оккупантов на юге Поделиться

Наши воины отработали по враждебным целям дронами-камикадзе и устроили там феерический салют. Поделиться

Теперь в этом направлении у российских захватчиков стало меньше боеприпасов для обстрела наших защитников, а также грузовиков для их доставки.

Спецназовцы СБУ отчитываются за неделю на фронте

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. В том числе 145 оккупантов были ликвидированы.

Также поражена боевая машина поддержки танков "Терминатор" и тяжелая огнеметная система "Сонцепек".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Только за неделю в самых горячих точках фронта наши воины поразили: