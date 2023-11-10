Контрразведчики СБУ дронами уничтожили склад армии РФ на южном фронте — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Контрразведчики СБУ дронами уничтожили склад армии РФ на южном фронте — видео

СБУ
Дрон
Читати українською

13 Управление военной контрразведки СБУ уничтожило состав БК и логистику оккупантов на юге 10 ноября.

Феерический салют из вражеского БК

В этот раз отличилось 13 Управления военной контрразведки СБУ. Бойцы уничтожили состав БК и логистику оккупантов на юге.

Об этом сообщили в Telegram Службы безопасности Украины.

13 Управление военной контрразведки СБУ уничтожило состав БК и логистику оккупантов на юге

Наши воины отработали по враждебным целям дронами-камикадзе и устроили там феерический салют.

Теперь в этом направлении у российских захватчиков стало меньше боеприпасов для обстрела наших защитников, а также грузовиков для их доставки.

Спецназовцы СБУ отчитываются за неделю на фронте

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. В том числе 145 оккупантов были ликвидированы.

Также поражена боевая машина поддержки танков "Терминатор" и тяжелая огнеметная система "Сонцепек".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Только за неделю в самых горячих точках фронта наши воины поразили:

  • 19 танков;

  • 12 ББМ;

  • 9 артсистем и 1 РСЗО;

  • 3 системы ПВО;

  • 29 враждебных БпЛА;

  • 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;

  • 60 авто;

  • 29 вражеских укреплений;

  • 2 склада из БК.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Результативная неделя. Спецназовцы СБУ "минуснули" 19 танков и почти 230 российских оккупантов — видео
СБУ
Спецназовцы СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ дронами атаковала НПЗ в Краснодарском крае
Пожар на НПЗ в России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 19 танков и ТОС "Сонцепек" — видео
СБУ
Спецназовец СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.