Контррозвідники СБУ дронами знищили склад армії РФ на південному фронті — відео

13 Управління військової контррозвідки СБУ знищило склад БК та логістику окупантів на півдні 10 листопада.

Феєричний салют з ворожого БК

Цього разу відзначилося 13 Управління військової контррозвідки СБУ. Бійці знищили склад БК та логістику окупантів на півдні.

Про це повідомили у Telegram Служби безпеки України.

13 Управління військової контррозвідки СБУ знищило склад БК та логістику окупантів на півдні Поширити

Наші воїни відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували там феєричний салют. Поширити

Тепер на цьому напрямку у російських загарбників стало менше боєприпасів для обстрілу наших захисників, а також вантажівок для їх доставки.

Спецпризначенці СБУ звітують за тиждень на фронті

Протягом тижня спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України знищили 19 російських танків. Зокрема 145 окупантів було ліквідовано.

Також уражено бойову машину підтримки танків "Термінатор" та важку огнеметну систему "Сонцепьок".

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Лише за тиждень у найгарячіших точках фронту наші воїни уразили: