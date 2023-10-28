Результативний тиждень. Спецпризначенці СБУ "мінуснули" 19 танків і майже 230 російських окупантів — відео

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України разом з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках. За тиждень “відмінусовано” майже 230 російських терористів.

Успіхи спецпризначенців СБУ за тиждень

Протягом тижня спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України знищили 19 російських танків. Також ліквідували майже 230 терористів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках, – пише пресслужба. Поширити

Лише за тиждень втрати ворога склали:

228 військових;

19 танків;

38 ББМ;

20 артилерійських систем;

10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;

57 одиниць автотранспорту;

1 камера відеоспостереження;

44 фортифікаційні споруди;

2 склади з БК.

Бійці СБУ показали подарунок від волонтерів

Спецпризначенці СБУ отримали ще один безпілотний авіакомплекс PD-2 для розвідки в тилу ворога

Бійці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України, які працюють на передовій, посилюють свої можливості і будуть бачити ворога краще та вражати точніше. Відтепер для розвідки в тилу російської армії вони отримали ще один новий безпілотник PD-2, – йдеться на сторінці СБУ у Facrbook. Поширити

За допомогою таких «пташок» спецпризначенці СБУ розшукують і встановлюють цілі, які потім відпрацьовують з далекобійного і високоточного озброєння.

Цей безпілотний комплекс до СБУ передав фонд “Повернись живим”. Для закупівлі апарата волонтери зібрали майже 30 млн гривень.