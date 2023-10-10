Спецпризначенці СБУ отримали від волонтерів безпілотний розвідувальний авіакомплекс PD-2

Бійці Центру спецоперацій А Служби безпеки України для розвідки в тилу російської армії мають ще один новий дрон PD-2. Це подарунок волонтерів з БФ Повернись живим.
Бійці СБУ показали подарунок від волонтерів
Спецпризначенці СБУ отримали ще один безпілотний авіакомплекс PD-2 для розвідки в тилу ворога
За допомогою таких «пташок» спецпризначенці СБУ розшукують і встановлюють цілі, які потім відпрацьовують з далекобійного і високоточного озброєння.
Цей безпілотний комплекс до СБУ передав фонд “Повернись живим”. Для закупівлі апарата волонтери зібрали майже 30 млн гривень.
Комплекс складається із двох розвідувальних безпілотників, що мають радіус керованого польоту до 180 км і оснащені потужними зумами для денного та тепловізійного спостереження.
Крім того, у комплект включено мобільний пункт і наземну станцію управління, запасні частини та інші комплектуючі.
У Вінниці розробили новий дрон для ЗСУ
Політик Володимир Гройсман показав відео з першим розвідувальним безпілотником «Щедрик», який виготовили вінничани.
Виробництво першого вінницького розвідувального безпілотника налагодили спільними зусиллями очільник Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман та співзасновники Сергій Моргунов та Вячеслав Соколовий.
Новий безпілотний літальний апарат може здійматись на висоту до 4000 м, рухатись зі швидкістю 150 км/год та має радіус дії до 40 км.
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