Спецпризначенці СБУ отримали від волонтерів безпілотний розвідувальний авіакомплекс PD-2
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпризначенці СБУ отримали від волонтерів безпілотний розвідувальний авіакомплекс PD-2

СБУ
Спецпризначенці СБУ

Бійці Центру спецоперацій А Служби безпеки України для розвідки в тилу російської армії мають ще один новий дрон PD-2. Це подарунок волонтерів з БФ Повернись живим.

Бійці СБУ показали подарунок від волонтерів

Спецпризначенці СБУ отримали ще один безпілотний авіакомплекс PD-2 для розвідки в тилу ворога

Бійці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України, які працюють на передовій, посилюють свої можливості і будуть бачити ворога краще та вражати точніше. Відтепер для розвідки в тилу російської армії вони отримали ще один новий безпілотник PD-2, – йдеться на сторінці СБУ у Facrbook.

За допомогою таких «пташок» спецпризначенці СБУ розшукують і встановлюють цілі, які потім відпрацьовують з далекобійного і високоточного озброєння.

Цей безпілотний комплекс до СБУ передав фонд “Повернись живим”. Для закупівлі апарата волонтери зібрали майже 30 млн гривень.

Комплекс складається із двох розвідувальних безпілотників, що мають радіус керованого польоту до 180 км і оснащені потужними зумами для денного та тепловізійного спостереження.

Крім того, у комплект включено мобільний пункт і наземну станцію управління, запасні частини та інші комплектуючі.

Дякуємо кожному українцю, хто долучається і допомагає нашим захисникам! Разом переможемо! Слава Україні!

У Вінниці розробили новий дрон для ЗСУ

Політик Володимир Гройсман показав відео з першим розвідувальним безпілотником «Щедрик», який виготовили вінничани.

Він такий не один. Ми зробили, ви обрали назву. Хлопці на фронті ще ефективніше нищитимуть ворога.
Далі буде, – написав Гройсман.

Виробництво першого вінницького розвідувального безпілотника налагодили спільними зусиллями очільник Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман та співзасновники Сергій Моргунов та Вячеслав Соколовий.

Новий безпілотний літальний апарат може здійматись на висоту до 4000 м, рухатись зі швидкістю 150 км/год та має радіус дії до 40 км.

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