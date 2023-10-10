Спецназовцы СБУ получили от волонтеров беспилотный разведывательный авиакомплекс PD-2

У военных Центра спецопераций А Службы безопасности Украины для разведки в тылу российской армии есть еще один новый дрон PD-2. Это подарок волонтеров из БФ Вернись живым.

Бойцы СБУ показали подарок от волонтеров

Спецназовцы СБУ получили еще один беспилотный авиакомплекс PD-2 для разведки в тылу врага

Бойцы Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины, работающие на передовой, усиливают свои возможности и будут видеть врага лучше и точнее поражать. Теперь для разведки в тылу российской армии они получили еще один новый беспилотник PD-2, – говорится на странице СБУ в Facrbook. Поделиться

С помощью таких «птичек» спецназовцы СБУ разыскивают и устанавливают цели, которые затем отрабатывают из дальнобойного и высокоточного вооружения.

Этот беспилотный комплекс в СБУ передал фонд "Вернись живым". Для закупки аппарата волонтеры собрали около 30 млн гривен.

Комплекс состоит из двух разведывательных беспилотников, имеющих радиус управляемого полета до 180 км и оснащенных мощными зумами для дневного и тепловизионного наблюдения.

Кроме того, в комплект включен мобильный пункт и наземная станция управления, запасные части и другие комплектующие.

Спасибо каждому украинцу, кто приобщается и помогает нашим защитникам! Вместе победим! Слава Украине! Поделиться

В Виннице разработали новый дрон для ВСУ

Политик Владимир Гройсман показал видео с первым разведывательным беспилотником «Щедрик», изготовленным винничанами.

Он такой не один. Мы сделали, вы выбрали название. Ребята на фронте будут еще эффективнее уничтожать врага.

Продолжение следует, – написал Гройсман. Поделиться

Производство первого винницкого разведывательного беспилотника наладили совместными усилиями глава Межрегионального координационного гуманитарного штаба Владимир Гройсман и соучредители Сергей Моргунов и Вячеслав Соколовой.

Новый беспилотный летательный аппарат может подниматься на высоту до 4000 м, двигаться со скоростью 150 км/ч и радиус действия до 40 км.