Спецназовцы СБУ получили от волонтеров беспилотный разведывательный авиакомплекс PD-2

У военных Центра спецопераций А Службы безопасности Украины для разведки в тылу российской армии есть еще один новый дрон PD-2. Это подарок волонтеров из БФ Вернись живым.
Бойцы СБУ показали подарок от волонтеров
Спецназовцы СБУ получили еще один беспилотный авиакомплекс PD-2 для разведки в тылу врага
С помощью таких «птичек» спецназовцы СБУ разыскивают и устанавливают цели, которые затем отрабатывают из дальнобойного и высокоточного вооружения.
Этот беспилотный комплекс в СБУ передал фонд "Вернись живым". Для закупки аппарата волонтеры собрали около 30 млн гривен.
Комплекс состоит из двух разведывательных беспилотников, имеющих радиус управляемого полета до 180 км и оснащенных мощными зумами для дневного и тепловизионного наблюдения.
Кроме того, в комплект включен мобильный пункт и наземная станция управления, запасные части и другие комплектующие.
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Политик Владимир Гройсман показал видео с первым разведывательным беспилотником «Щедрик», изготовленным винничанами.
Производство первого винницкого разведывательного беспилотника наладили совместными усилиями глава Межрегионального координационного гуманитарного штаба Владимир Гройсман и соучредители Сергей Моргунов и Вячеслав Соколовой.
Новый беспилотный летательный аппарат может подниматься на высоту до 4000 м, двигаться со скоростью 150 км/ч и радиус действия до 40 км.
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