Результативная неделя. Спецназовцы СБУ "минуснули" 19 танков и почти 230 российских оккупантов — видео

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины вместе с боевыми побратимами из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях. За неделю "отминусовано" почти 230 российских террористов.

Успехи спецназовцев СБУ за неделю

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. Также ликвидировали около 230 террористов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях, – пишет пресс-служба. Поделиться

Только за неделю потери врага составили:

228 военных;

19 танков;

38 ББМ;

20 артиллерийских систем;

10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;

57 единиц автотранспорта;

1 камера видеонаблюдения;

44 фортификационных сооружения;

2 склада с БК.

Бойцы СБУ показали подарок от волонтеров

Спецназовцы СБУ получили еще один беспилотный авиакомплекс PD-2 для разведки в тылу врага

Бойцы Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины, работающие на передовой, усиливают свои возможности и будут видеть врага лучше и точнее поражать. Теперь для разведки в тылу российской армии они получили еще один новый беспилотник PD-2, – говорится на странице СБУ в Facrbook. Поделиться

С помощью таких «птичек» спецназовцы СБУ разыскивают и устанавливают цели, которые затем отрабатывают из дальнобойного и высокоточного вооружения.

Этот беспилотный комплекс в СБУ передал фонд "Вернись живым". Для закупки аппарата волонтеры собрали около 30 млн гривен.