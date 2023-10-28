Результативная неделя. Спецназовцы СБУ "минуснули" 19 танков и почти 230 российских оккупантов — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Результативная неделя. Спецназовцы СБУ "минуснули" 19 танков и почти 230 российских оккупантов — видео

СБУ
Спецназовцы СБУ
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Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины вместе с боевыми побратимами из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях. За неделю "отминусовано" почти 230 российских террористов.

Успехи спецназовцев СБУ за неделю

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. Также ликвидировали около 230 террористов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях, – пишет пресс-служба.

Только за неделю потери врага составили:

  • 228 военных;

  • 19 танков;

  • 38 ББМ;

  • 20 артиллерийских систем;

  • 10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;

  • 57 единиц автотранспорта;

  • 1 камера видеонаблюдения;

  • 44 фортификационных сооружения;

  • 2 склада с БК.

Бойцы СБУ показали подарок от волонтеров

Спецназовцы СБУ получили еще один беспилотный авиакомплекс PD-2 для разведки в тылу врага

Бойцы Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины, работающие на передовой, усиливают свои возможности и будут видеть врага лучше и точнее поражать. Теперь для разведки в тылу российской армии они получили еще один новый беспилотник PD-2, – говорится на странице СБУ в Facrbook.

С помощью таких «птичек» спецназовцы СБУ разыскивают и устанавливают цели, которые затем отрабатывают из дальнобойного и высокоточного вооружения.

Этот беспилотный комплекс в СБУ передал фонд "Вернись живым". Для закупки аппарата волонтеры собрали около 30 млн гривен.

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СБУ
Спецназовцы СБУ

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