Результативная неделя. Спецназовцы СБУ "минуснули" 19 танков и почти 230 российских оккупантов — видео

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины вместе с боевыми побратимами из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях. За неделю "отминусовано" почти 230 российских террористов.
Успехи спецназовцев СБУ за неделю
В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. Также ликвидировали около 230 террористов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Только за неделю потери врага составили:
228 военных;
19 танков;
38 ББМ;
20 артиллерийских систем;
10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
57 единиц автотранспорта;
1 камера видеонаблюдения;
44 фортификационных сооружения;
2 склада с БК.
Бойцы СБУ показали подарок от волонтеров
Спецназовцы СБУ получили еще один беспилотный авиакомплекс PD-2 для разведки в тылу врага
С помощью таких «птичек» спецназовцы СБУ разыскивают и устанавливают цели, которые затем отрабатывают из дальнобойного и высокоточного вооружения.
Этот беспилотный комплекс в СБУ передал фонд "Вернись живым". Для закупки аппарата волонтеры собрали около 30 млн гривен.
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