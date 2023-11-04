Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили 19 танків і ВОС "Сонцепьок" — відео

Протягом тижня спецпризначенці ЦСО “А” Служби безпеки України ліквідували 19 російських танків, 29 дронів, 3 системи ППО, 2 РЛС.
Спецпризначенці СБУ звітують за тиждень на фронті
Протягом тижня спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України знищили 19 російських танків. Зокрема 145 окупантів було ліквідовано.
Також уражено бойову машину підтримки танків "Термінатор" та важку огнеметну систему "Сонцепьок".
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Лише за тиждень у найгарячіших точках фронту наші воїни уразили:
19 танків;
12 ББМ;
9 артсистем та 1 РСЗВ;
3 системи ППО;
29 ворожих БпЛА;
2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;
60 авто;
29 ворожих укріплень;
2 склади з БК.
Успіхи спецпризначенців СБУ за тиждень
На минулому тижні спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України знищили 19 російських танків. Також ліквідували майже 230 терористів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Лише за тиждень втрати ворога склали:
228 військових;
19 танків;
38 ББМ;
20 артилерійських систем;
10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;
57 одиниць автотранспорту;
1 камера відеоспостереження;
44 фортифікаційні споруди;
2 склади з БК.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-