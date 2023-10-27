Замах на колаборанта Олега Царьова здійснила СБУ

За даними джерел низки українських ЗМІ, за замахом на колаборанта та екснардепа Олега Царьова стоїть Служба безпеки України. Він перебуває у критичному стані.
Замах на Олега Царьова
Джерело “Української правди” в СБУ зазначило, що Олег Царьов вже давно був списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини і тому є абсолютною законною ціллю.
Деталі спецоперації невідомі. Стверджується, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї, його стан критичний.
Що відомо про замах на Олега Царьова
27 жовтня в російських Телеграм-каналах повідомили про те, що Олега Царьова намагалися вбити.
Напад на нього нібито здійснили біля будинку у Ялті в тимчасово окупованому Криму.
Пізніше у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про замах.
У ФСБ РФ вже заявили про початок розслідування щодо замаху на зрадника Олега Царьова.
Нагадаємо, що у 2014 році колишньому нардепу оголосили про підозру у сепаратизмі. У тому ж році він втік на окупований Донбас, де став самопроголошеним “депутатом“.
Під час повномасштабного вторгнення був на окупованій Київщині.
У травні 2023 року Царьова заочно засудили до 12 років позбавлення волі за заклики до сепаратизму, зміни влади та повалення конституційного ладу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-