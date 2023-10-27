Замах на колаборанта Олега Царьова здійснила СБУ
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Замах на колаборанта Олега Царьова здійснила СБУ

Олег Царьов
Джерело:  Українська правда

За даними джерел низки українських ЗМІ, за замахом на колаборанта та екснардепа Олега Царьова стоїть Служба безпеки України. Він перебуває у критичному стані.

Замах на Олега Царьова

Джерело “Української правди” в СБУ зазначило, що Олег Царьов вже давно був списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини і тому є абсолютною законною ціллю.

Це не просто фанатик «русского міра», а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ.

Деталі спецоперації невідомі. Стверджується, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї, його стан критичний.

Що відомо про замах на Олега Царьова

27 жовтня в російських Телеграм-каналах повідомили про те, що Олега Царьова намагалися вбити.

Напад на нього нібито здійснили біля будинку у Ялті в тимчасово окупованому Криму.

Пізніше у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про замах.

Стосовно Царьова, тут можна тільки його цитату навести: "Что?". Що тут сказати. Не будемо поки ми ретельно коментувати – занадто багато честі йому. Але так, така інформація є. І не можна сказати, щоб ми дуже уважно стежили за його станом здоров’я, але, звичайно, спостерігаємо, - пояснив представник ГУР Андрій Юсов.

У ФСБ РФ вже заявили про початок розслідування щодо замаху на зрадника Олега Царьова.

Нагадаємо, що у 2014 році колишньому нардепу оголосили про підозру у сепаратизмі. У тому ж році він втік на окупований Донбас, де став самопроголошеним “депутатом“.

Під час повномасштабного вторгнення був на окупованій Київщині.

У травні 2023 року Царьова заочно засудили до 12 років позбавлення волі за заклики до сепаратизму, зміни влади та повалення конституційного ладу.

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