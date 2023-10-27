У ГУР підтвердили інформацію щодо замаху на Царьова

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про замах на колаборанта Олега Царьова.
Що у ГУР кажуть про замах на Царьова
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, в української розвідки є відповідна інформація про замах на колаборанта Царьова.
Він підкреслив, що одразу, як тільки з’явиться достовірна інформація про падіння температури тіла Царьова нижче 36,6, у ГУР підготують відповідне повідомлення.
Як реагують в Росії на замах на Царьова
У ФСБ РФ заявили про початок розслідування щодо замаху на зрадника Олега Царьова.
Там заявляють, що тривають невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.
У Telegram-каналі Царьова повідомляють, що про стан його здоров'я позитивних новин немає.
У той же час журналісти проекту "ВЧК-ОГПУ" зазначають, що у день замаху Царьов планував провести важливу “відеоконференцію”.
Зазначається, що перед цим скандальний Царьов їздив у відрядження до Москви і повернувся 25 жовтня.
Працівники санаторію дізналися про замах з Інтернету. На даний момент вони не спостерігають ні оперативних заходів, ні журналістів, що також дивно.
Керуватиме санаторієм поки перший заступник Царьова - Костянтин Кошелєв. Він заборонив усім обговорювати ситуацію та долю шефа.
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