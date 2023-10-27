У ГУР підтвердили інформацію щодо замаху на Царьова

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про замах на колаборанта Олега Царьова.

Що у ГУР кажуть про замах на Царьова

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, в української розвідки є відповідна інформація про замах на колаборанта Царьова.

Стосовно Царьова, тут можна тільки його цитату навести: "Что?". Що тут сказати. Не будемо поки ми ретельно коментувати – занадто багато честі йому. Але так, така інформація є. І не можна сказати, щоб ми дуже уважно стежили за його станом здоров’я, але, звичайно, спостерігаємо, - пояснив Юсов. Поширити

Він підкреслив, що одразу, як тільки з’явиться достовірна інформація про падіння температури тіла Царьова нижче 36,6, у ГУР підготують відповідне повідомлення.

Як реагують в Росії на замах на Царьова

У ФСБ РФ заявили про початок розслідування щодо замаху на зрадника Олега Царьова.

У ніч із 26 на 27 жовтня 2023 р. у м.Ялті скоєно замах на життя російського громадсько-політичного діяча Царьова Олега Анатолійовича. За цим фактом ФСБ Росії порушено кримінальну справу за ст. 277 ("Посягання на життя державного або громадського діяча") КК Росії, - йдеться у заяві ФСБ. Поширити

Там заявляють, що тривають невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

У Telegram-каналі Царьова повідомляють, що про стан його здоров'я позитивних новин немає.

У той же час журналісти проекту "ВЧК-ОГПУ" зазначають, що у день замаху Царьов планував провести важливу “відеоконференцію”.

Зазначається, що перед цим скандальний Царьов їздив у відрядження до Москви і повернувся 25 жовтня.

Вчора він до 18.00 проводив виробничу нараду, а потім розпустив усіх працівників. Він попросив усіх терміново залишити кабінет і їхати додому, оскільки у нього було заплановано "важливу відеоконференцію, - цитують журналісти проєкту інформоване джерело. Поширити

Працівники санаторію дізналися про замах з Інтернету. На даний момент вони не спостерігають ні оперативних заходів, ні журналістів, що також дивно.

Керуватиме санаторієм поки перший заступник Царьова - Костянтин Кошелєв. Він заборонив усім обговорювати ситуацію та долю шефа.