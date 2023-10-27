В ГУР подтвердили информацию о покушении на Царева

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили информацию о покушении на коллаборанта Олега Царева.
Что в ГУР говорят о покушении на Царева
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, у украинской разведки есть соответствующая информация о покушении на коллаборанта Царева.
Он подчеркнул, что сразу, как только появится достоверная информация о падении температуры тела Царева ниже 36,6, ГУР подготовят соответствующее сообщение.
Как реагируют в России на покушение на Царева
В ФСБ РФ заявили о начале расследования о покушении на предателя Олега Царева.
Там заявляют, что продолжаются неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
В Telegram-канале Царева сообщают, что о его здоровье положительных новостей нет.
В то же время журналисты проекта "ВЧК-ОГПУ" отмечают , что в день покушения Царев планировал провести важную видеоконференцию.
Отмечается, что перед этим скандальный Царев ездил в командировку в Москву и вернулся 25 октября.
Сотрудники санатория узнали о покушении из Интернета. На данный момент они не наблюдают ни оперативных мер, ни журналистов, что тоже удивительно.
Будет руководить санаторием пока первый заместитель Царева – Константин Кошелев. Он запретил всем обсуждать ситуацию и судьбу шефа.
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