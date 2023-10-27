В ГУР подтвердили информацию о покушении на Царева

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили информацию о покушении на коллаборанта Олега Царева.

Что в ГУР говорят о покушении на Царева

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, у украинской разведки есть соответствующая информация о покушении на коллаборанта Царева.

Что касается Царева, то здесь можно только его цитату привести: "Что?". Что здесь сказать. Не будем пока мы тщательно комментировать – слишком много ему чести. Но да, такая информация есть. И нельзя сказать, чтобы мы очень внимательно следили за его состоянием здоровья, но, конечно, наблюдаем, – объяснил Юсов. Поделиться

Он подчеркнул, что сразу, как только появится достоверная информация о падении температуры тела Царева ниже 36,6, ГУР подготовят соответствующее сообщение.

Как реагируют в России на покушение на Царева

В ФСБ РФ заявили о начале расследования о покушении на предателя Олега Царева.

В ночь с 26 на 27 октября 2023 г. в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По этому факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") УК России, - говорится в заявлении ФСБ. Поделиться

Там заявляют, что продолжаются неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В Telegram-канале Царева сообщают, что о его здоровье положительных новостей нет.

В то же время журналисты проекта "ВЧК-ОГПУ" отмечают , что в день покушения Царев планировал провести важную видеоконференцию.

Отмечается, что перед этим скандальный Царев ездил в командировку в Москву и вернулся 25 октября.

Вчера он до 18:00 проводил производственное совещание, а затем распустил всех работников. Он попросил всех срочно покинуть кабинет и ехать домой, поскольку у него была запланирована "важная видеоконференция", - цитируют журналисты проекта информированный источник. Поделиться

Сотрудники санатория узнали о покушении из Интернета. На данный момент они не наблюдают ни оперативных мер, ни журналистов, что тоже удивительно.

Будет руководить санаторием пока первый заместитель Царева – Константин Кошелев. Он запретил всем обсуждать ситуацию и судьбу шефа.