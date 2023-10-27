В России заявляют о покушении на предателя Царева — видео

27 октября стало известно о том, что на предателя Украины и бывшего депутата Олега Царева, который поддерживает Россию, совершили покушение.

Что произошло с Царевым

Впервые информация о том, что Олега Царева пытались убить, появилась в российских Телеграмм-каналах.

Они также начали распространять видео с информацией о том, что его якобы подрезали.

Однако впоследствии коллаборант Олег Рогов опроверг эти данные, заявив, что в предателя стреляли у его дома в Ялте.

Состояние Олега очень тяжелое. Сейчас он в реанимации, - сказано в сообщении Рогова. Поделиться

Пока никаких официальных подтверждений информации о покушении на Олега Царева не было. Он также пока не комментировал эти данные.

Что важно знать о Цареве

Бывший нардеп Олег Царев много раз публиковал в своих социальных сетях призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Царев критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, пропагандировал идею децентрализации власти вплоть до создания "Федеративной республики Новороссия", куда, по его мнению, должны войти Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Днепропетровская области.

Более того, в марте 2022 года Царев приехал в Киевскую область вместе с российской армией, а также призвал Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог российским захватчикам.

В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы.