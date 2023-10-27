У Росії заявляють про замах на зрадника Царьова — відео

27 жовтня стало відомо про те, що на зрадника України та колишнього депутата Олега Царьова, який підтримує Росію у війні, скоїли замах.

Що сталося з Царьовим

Вперше інформація про те, що Олега Царьова намагалися вбити з’явилася в російських Телеграм-каналах.

Вони також почали поширювати відео з інформацією про те, що його нібито підрізали.

Однак згодом колаборант Олег Рогов заперечив ці дані, заявивши що в зрадника стріляли біля його будинку в Ялті.

Стан Олега дуже важкий. Наразі він у реанімації, - йдеться в повідомленні Рогова. Поширити

Наразі жодних офіційних підтверджень замаху на Олега Царьова не було. Він також поки не коментував ці дані.

Що важливо знати про Царьова

Колишній нардеп Олег Царьов багато разів публікував у своїх соціальних мережах заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Царьов критикував події Майдану і називав нову владу нелегітимною, наполягав на необхідності надання російській мові статусу державної, пропагував ідею децентралізації влади аж до створення "Федеративної республіки Новоросія", куди, на його думку, мали б увійти Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська і Дніпропетровська області.

Ба більше, у березні 2022 року Царьов приїхав у Київську область разом із російською армією, а також закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг російським загарбникам.

У травні 2022 року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив Царьова до 12 років позбавлення волі.