У Росії заявляють про замах на зрадника Царьова — відео

27 жовтня стало відомо про те, що на зрадника України та колишнього депутата Олега Царьова, який підтримує Росію у війні, скоїли замах.
Що сталося з Царьовим
Вперше інформація про те, що Олега Царьова намагалися вбити з’явилася в російських Телеграм-каналах.
Вони також почали поширювати відео з інформацією про те, що його нібито підрізали.
Однак згодом колаборант Олег Рогов заперечив ці дані, заявивши що в зрадника стріляли біля його будинку в Ялті.
Наразі жодних офіційних підтверджень замаху на Олега Царьова не було. Він також поки не коментував ці дані.
Що важливо знати про Царьова
Колишній нардеп Олег Царьов багато разів публікував у своїх соціальних мережах заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Царьов критикував події Майдану і називав нову владу нелегітимною, наполягав на необхідності надання російській мові статусу державної, пропагував ідею децентралізації влади аж до створення "Федеративної республіки Новоросія", куди, на його думку, мали б увійти Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська і Дніпропетровська області.
Ба більше, у березні 2022 року Царьов приїхав у Київську область разом із російською армією, а також закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг російським загарбникам.
У травні 2022 року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив Царьова до 12 років позбавлення волі.
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