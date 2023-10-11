СБУ показала зрадників, які навели "Іскандер" на кафе в селі Гроза

Службі безпеки України "по гарячих слідах" вдалося вийти на двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Хто навів російську ракету на село Гроза

Як повідомляє пресслужба СБУ, зрадниками виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

Варто зазначити, що під час тимчасової окупації регіону вони перейшли на бік ворога.

За це фігуранти отримали "посади" у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Там одного з них призначили "водієм конвойної групи", іншого – "інспектором дорожньо-патрульної служби". Поширити

СБУ вдалося дізнатися, що напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на ворога.

Весь цей час зрадники займалися формування власної мережі інформаторів на підконтрольній Україні території.

У своїх злочинних цілях вони використовували родичів, сусідів та знайомих зрадників з деокупованих міст та селищ Харківської області.

Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію ЗСУ, а також масові заходи на території регіону.

Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, зокрема й ті, хто надавав їм інформацію. Поширити

Вивідавши у місцевих мешканців точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані ворогу.

Як відомо, в результаті ракетного удару РФ 5 жовтня в селі Гроза загинули 53 мирних жителі, серед них – малолітня дитина. Ще шестеро цивільних були поранені.

Що наразі інкримінують зрадникам

Враховуючи той факт, що обидва злочинці переховуються на території країни-агресорки, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження та покарання.

У СБУ офіційно підтвердили, що уже склали обом фігурантам підозри в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.