СБУ показала предателей, которые навели "Искандер" на кафе в селе Гроза

Службе безопасности Украины "по горячим следам" удалось выйти на двух предателей, скорректировавших российский ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября.
Кто навел российскую ракету на село Гроза
Как сообщает пресс-служба СБУ, предателями оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.
Следует отметить, что во время временной оккупации региона они перешли на сторону врага.
СБУ удалось узнать, что накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями сбежали в РФ, где продолжили работать на врага.
Все это время предатели занимались формированием собственной сети информаторов на подконтрольной Украине территории.
В своих преступных целях они использовали родственников, соседей и предателей из деоккупированных городов и поселков Харьковской области.
Под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере предатели выспрашивали людей сведения о дислокации ВСУ, а также массовых мероприятиях на территории региона.
Узнав от местных жителей точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные врагу.
Как известно, в результате ракетного удара РФ 5 октября в селе Гроза погибли 55 мирных жителя, среди них – малолетний ребенок. Еще шесть гражданских были ранены.
Что инкриминируют предателям
Учитывая тот факт, что оба преступника скрываются на территории страны-агрессорки, продолжаются комплексные меры по установлению их местонахождения и наказания.
В СБУ официально подтвердили, что уже составили обоим фигурантам подозрения в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.
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