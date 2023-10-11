СБУ показала предателей, которые навели "Искандер" на кафе в селе Гроза
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ показала предателей, которые навели "Искандер" на кафе в селе Гроза

СБУ
Удар РФ по селу Гроза
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Службе безопасности Украины "по горячим следам" удалось выйти на двух предателей, скорректировавших российский ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября.

Кто навел российскую ракету на село Гроза

Как сообщает пресс-служба СБУ, предателями оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

Следует отметить, что во время временной оккупации региона они перешли на сторону врага.

За это фигуранты получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Там один из них был назначен "водителем конвойной группы", другой - "инспектором дорожно-патрульной службы".

СБУ удалось узнать, что накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями сбежали в РФ, где продолжили работать на врага.

Все это время предатели занимались формированием собственной сети информаторов на подконтрольной Украине территории.

В своих преступных целях они использовали родственников, соседей и предателей из деоккупированных городов и поселков Харьковской области.

Под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере предатели выспрашивали людей сведения о дислокации ВСУ, а также массовых мероприятиях на территории региона.

С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

Узнав от местных жителей точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные врагу.

Как известно, в результате ракетного удара РФ 5 октября в селе Гроза погибли 55 мирных жителя, среди них – малолетний ребенок. Еще шесть гражданских были ранены.

Что инкриминируют предателям

Учитывая тот факт, что оба преступника скрываются на территории страны-агрессорки, продолжаются комплексные меры по установлению их местонахождения и наказания.

В СБУ официально подтвердили, что уже составили обоим фигурантам подозрения в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, преступные действия Владимира Мамон дополнительно квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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