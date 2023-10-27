Покушение на коллаборанта Олега Царева совершила СБУ

По данным источников ряда украинских СМИ, за покушением на коллаборанта и экснардепа Олега Царева стоит Служба безопасности Украины. Он находится в критическом состоянии.

Покушение на Олега Царева

Источник Украинской правды в СБУ отметил, что Олег Царев уже давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и поэтому является абсолютной законной целью.

Это не просто фанатик «русского мира», а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев. Поделиться

Детали спецоперации неизвестны. Утверждается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия, его состояние критическое.

Что известно о покушении на Олега Царева

27 октября в российских телеграммах-каналах сообщили о том, что Олега Царева пытались убить.

Нападение на него якобы совершили у дома в Ялте во временно оккупированном Крыму.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили информацию о покушении.

Что касается Царева, то здесь можно только его цитату привести: "Что?". Что здесь сказать. Не будем пока мы тщательно комментировать – слишком много ему чести. Но да, такая информация есть. И нельзя сказать, чтобы мы очень внимательно следили за его состоянием здоровья, но, конечно, наблюдаем, – пояснил представитель ГУР Андрей Юсов. Поделиться

В ФСБ РФ уже заявили о начале расследования о покушении на предателя Олега Царева.

Напомним, что в 2014 году бывшему нардепу объявили о подозрении в сепаратизме. В том же году он сбежал на оккупированный Донбасс, где стал самопровозглашенным депутатом.

Во время полномасштабного вторжения находился на оккупированной Киевщине.

В мае 2023 Царева заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за призывы к сепаратизму, смене власти и свержению конституционного строя.