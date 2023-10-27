Покушение на коллаборанта Олега Царева совершила СБУ

По данным источников ряда украинских СМИ, за покушением на коллаборанта и экснардепа Олега Царева стоит Служба безопасности Украины. Он находится в критическом состоянии.
Покушение на Олега Царева
Источник Украинской правды в СБУ отметил, что Олег Царев уже давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и поэтому является абсолютной законной целью.
Детали спецоперации неизвестны. Утверждается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия, его состояние критическое.
Что известно о покушении на Олега Царева
27 октября в российских телеграммах-каналах сообщили о том, что Олега Царева пытались убить.
Нападение на него якобы совершили у дома в Ялте во временно оккупированном Крыму.
Позже в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили информацию о покушении.
В ФСБ РФ уже заявили о начале расследования о покушении на предателя Олега Царева.
Напомним, что в 2014 году бывшему нардепу объявили о подозрении в сепаратизме. В том же году он сбежал на оккупированный Донбасс, где стал самопровозглашенным депутатом.
Во время полномасштабного вторжения находился на оккупированной Киевщине.
В мае 2023 Царева заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за призывы к сепаратизму, смене власти и свержению конституционного строя.
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