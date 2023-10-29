СБУ дронами атакувала НПЗ у Краснодарському краї — відео

Спецпризначенці СБУ здійснили атаку БпЛа по Афіпському нафтопереробному заводу на території Краснодарського краю, який забезпечував паливом злочинну армію РФ в Україні.

Що відомо про атаку БпЛа СБУ на НПЗ у Краснодарському краї

За інформацією джерел СБУ, як зазначають видання “РБК-Україна” та “Українська правда”, за результатами атаки було знищено вартісне обладнання.

Наголошується, що Афіпський НПЗ забезпечував паливом злочинну армію РФ в Україні.

Такі обʼєкти - важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тонн авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну, - зазначили співрозмовники журналістів видань з СБУ. Поширити

В результаті спецоперації СБУ було уражено декілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.

Це серйозний удар по російських окупантах. За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з "чорним золотом". Тепер у росіян буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками, - пояснили представники СБУ. Поширити

Вранці 29 жовтня російський канал Telegram Baza повідомив, що Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії атакував безпілотник.

Зазначалось, що після вибуху на території заводу спалахнула пожежа.

В ніч на 29 жовтня палав нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії...

відео з соцмереж pic.twitter.com/yu1i8tmuh5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 29, 2023

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї не вперше зазнав атаки дронів. Так, у травні 2023 року туди також долітати безпілотники.

Що відомо про інші інциденти на території Росїі

В Усинському районі Республіки Комі у неділю загорілися резервуари з нафтою.

Спочатку компанія "Лукойл-Комі" повідомила, що в районі селища Верхньоколвинськ Республіки Комі сталося загоряння резервуара. Причиною пожежі стало начебто порушення правил техніки безпеки підрядником.

За попередніми даними, загинув один і постраждали двоє співробітників компанії.

Резервуар був порожній, проводили його очищення, і, можливо, здетонували залишкові гази, заявила міністерка природних ресурсів і охорони довкілля регіону Катерина Киселевич.

Пізніше Киселевич повідомила, що вогонь із резервуара в Комі перекинувся на сусідній, заповнений нафтою.

Ситуація ускладнилася... Перша ємність розвалилася, її гасять, другий резервуар заповнений нафтою на висоту від п'яти-семи метрів. Нафтопровід знаходиться під землею, загрози немає. Поруч розташовані резервуари наповнені водою, - заявили в МНС РФ. Поширити

Пресслужба Головного управління МНС РФ у регіоні повідомила, що площа загоряння резервуарів із нафтою в Усинському районі Республіки Комі становить 360 кв. метрів.

Загалом на місці працюють понад 80 фахівців і 25 одиниць техніки. Також на пожежі задіяно пінопідйомник.