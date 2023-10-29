СБУ дронами атакувала НПЗ у Краснодарському краї — відео

Спецпризначенці СБУ здійснили атаку БпЛа по Афіпському нафтопереробному заводу на території Краснодарського краю, який забезпечував паливом злочинну армію РФ в Україні.
Що відомо про атаку БпЛа СБУ на НПЗ у Краснодарському краї
За інформацією джерел СБУ, як зазначають видання “РБК-Україна” та “Українська правда”, за результатами атаки було знищено вартісне обладнання.
Наголошується, що Афіпський НПЗ забезпечував паливом злочинну армію РФ в Україні.
В результаті спецоперації СБУ було уражено декілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.
Вранці 29 жовтня російський канал Telegram Baza повідомив, що Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії атакував безпілотник.
Зазначалось, що після вибуху на території заводу спалахнула пожежа.
Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї не вперше зазнав атаки дронів. Так, у травні 2023 року туди також долітати безпілотники.
Що відомо про інші інциденти на території Росїі
В Усинському районі Республіки Комі у неділю загорілися резервуари з нафтою.
Спочатку компанія "Лукойл-Комі" повідомила, що в районі селища Верхньоколвинськ Республіки Комі сталося загоряння резервуара. Причиною пожежі стало начебто порушення правил техніки безпеки підрядником.
За попередніми даними, загинув один і постраждали двоє співробітників компанії.
Резервуар був порожній, проводили його очищення, і, можливо, здетонували залишкові гази, заявила міністерка природних ресурсів і охорони довкілля регіону Катерина Киселевич.
Пізніше Киселевич повідомила, що вогонь із резервуара в Комі перекинувся на сусідній, заповнений нафтою.
Пресслужба Головного управління МНС РФ у регіоні повідомила, що площа загоряння резервуарів із нафтою в Усинському районі Республіки Комі становить 360 кв. метрів.
Загалом на місці працюють понад 80 фахівців і 25 одиниць техніки. Також на пожежі задіяно пінопідйомник.