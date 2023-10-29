СБУ дронами атаковала НПЗ в Краснодарском крае

Спецназовцы СБУ совершили атаку БпЛа по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу на территории Краснодарского края, который снабжал топливом преступную армию РФ в Украине.
Что известно об атаке БпЛа СБУ на НПЗ в Краснодарском крае
По информации источников СБУ, как отмечают издания "РБК-Украина" и "Украинская правда", по результатам атаки было уничтожено стоимостное оборудование.
Отмечается, что Афипский НПЗ снабжал топливом преступную армию РФ в Украине.
В результате спецоперации СБУ были поражены несколько новых установок завода, на которых такое горючее перерабатывалось.
Утром 29 октября российский канал Telegram Baza сообщил, что Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России атаковал беспилотник.
Отмечалось, что после взрыва на территории завода вспыхнул пожар.
Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае не впервые подвергся атаке дронов. Так, в мае 2023 туда также долетать беспилотники.
Что известно о других инцидентах на территории России
В Усинском районе Республики Коми в воскресенье загорелись резервуары с нефтью.
Первоначально компания "Лукойл-Коми" сообщила, что в районе поселка Верхнеколвинской Республики Коми произошло возгорание резервуара. Причиной пожара стало якобы нарушение правил техники безопасности подрядчиком.
По предварительным данным, погиб один и пострадали два сотрудника компании.
Резервуар был пуст, проводили его очистку, и, возможно, сдетонировали остаточные газы, заявила министерка природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.
Позже Киселевич сообщила, что огонь из резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью.
Прессслужба Главного управления МЧС РФ в регионе сообщила, что площадь возгорания резервуаров с нефтью в Усинском районе Республики Коми составляет 360 кв. метров.
В общей сложности на месте работают более 80 специалистов и 25 единиц техники. Также на пожаре задействован пеноподъемник.