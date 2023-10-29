СБУ дронами атаковала НПЗ в Краснодарском крае

Спецназовцы СБУ совершили атаку БпЛа по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу на территории Краснодарского края, который снабжал топливом преступную армию РФ в Украине.

Что известно об атаке БпЛа СБУ на НПЗ в Краснодарском крае

По информации источников СБУ, как отмечают издания "РБК-Украина" и "Украинская правда", по результатам атаки было уничтожено стоимостное оборудование.

Отмечается, что Афипский НПЗ снабжал топливом преступную армию РФ в Украине.

Такие объекты – важная цель. Ведь только за прошлый год на предприятии произвели более 7 млн тонн авиационного горючего, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину, - отметили журналисты изданий из СБУ. Поделиться

В результате спецоперации СБУ были поражены несколько новых установок завода, на которых такое горючее перерабатывалось.

Это серьезный удар по российским оккупантам. По предварительным данным, загорелось и несколько резервуаров с "черным золотом". Теперь у россиян будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами, – пояснили представители СБУ. Поделиться

Утром 29 октября российский канал Telegram Baza сообщил, что Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России атаковал беспилотник.

Отмечалось, что после взрыва на территории завода вспыхнул пожар.

В ніч на 29 жовтня палав нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії...

відео з соцмереж pic.twitter.com/yu1i8tmuh5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 29, 2023

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае не впервые подвергся атаке дронов. Так, в мае 2023 туда также долетать беспилотники.

Что известно о других инцидентах на территории России

В Усинском районе Республики Коми в воскресенье загорелись резервуары с нефтью.

Первоначально компания "Лукойл-Коми" сообщила, что в районе поселка Верхнеколвинской Республики Коми произошло возгорание резервуара. Причиной пожара стало якобы нарушение правил техники безопасности подрядчиком.

По предварительным данным, погиб один и пострадали два сотрудника компании.

Резервуар был пуст, проводили его очистку, и, возможно, сдетонировали остаточные газы, заявила министерка природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

Позже Киселевич сообщила, что огонь из резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью.

Ситуация усложнилась... Первая емкость развалилась, ее гасят, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти-семи метров. Нефтепровод находится под землей, угрозы нет. Рядом расположенные резервуары наполнены водой, – заявили в МЧС РФ. Поделиться

Прессслужба Главного управления МЧС РФ в регионе сообщила, что площадь возгорания резервуаров с нефтью в Усинском районе Республики Коми составляет 360 кв. метров.

В общей сложности на месте работают более 80 специалистов и 25 единиц техники. Также на пожаре задействован пеноподъемник.