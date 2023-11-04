Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 19 танков и ТОС "Сонцепек" — видео

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины ликвидировали 19 российских танков, 29 дронов, 3 системы ПВО, 2 РЛС.

Спецназовцы СБУ отчитываются за неделю на фронте

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. В том числе 145 окупантов были ликвидированы.

Также поражена боевая машина поддержки танков "Терминатор" и тяжелая огнеметная система "Сонцепек".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Только за неделю в самых горячих точках фронта наши воины поразили:

19 танков;

12 ББМ;

9 артсистем и 1 РСЗО;

3 системы ПВО;

29 враждебных БпЛА;

2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;

60 авто;

29 вражеских укреплений;

2 склада БК.

Успехи спецназовцев СБУ за неделю

На прошлой неделе спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. Также ликвидировали около 230 террористов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях, – пишет пресс-служба. Поделиться

Только за неделю потери врага составили: