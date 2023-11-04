Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 19 танков и ТОС "Сонцепек" — видео

В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины ликвидировали 19 российских танков, 29 дронов, 3 системы ПВО, 2 РЛС.
Спецназовцы СБУ отчитываются за неделю на фронте
В течение недели спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. В том числе 145 окупантов были ликвидированы.
Также поражена боевая машина поддержки танков "Терминатор" и тяжелая огнеметная система "Сонцепек".
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Только за неделю в самых горячих точках фронта наши воины поразили:
19 танков;
12 ББМ;
9 артсистем и 1 РСЗО;
3 системы ПВО;
29 враждебных БпЛА;
2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;
60 авто;
29 вражеских укреплений;
2 склада БК.
Успехи спецназовцев СБУ за неделю
На прошлой неделе спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков. Также ликвидировали около 230 террористов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Только за неделю потери врага составили:
228 военных;
19 танков;
38 ББМ;
20 артиллерийских систем;
10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
57 единиц автотранспорта;
1 камера видеонаблюдения;
44 фортификационных сооружения;
2 склада БК.
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