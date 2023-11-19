ЗСУ за добу знищили понад тисячу солдатів РФ та десятки артсистем — зведення Геншабу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ за добу знищили понад тисячу солдатів РФ та десятки артсистем — зведення Геншабу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

За добу Сили оборони знищили ще 1190 загарбників, 13 танків і 25 ББМ ворога. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 318 570 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 190 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків ‒ 5435 (+13) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 10166 (+25) од,

  • артилерійських систем – 7744 (+18) од,

  • РСЗВ  – 898 (+2) од,

  • засобів ППО ‒ 588 (+2) од,

  • літаків – 323 (+0) од,

  • гелікоптерів – 324 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29) од,

  • крилатих ракет ‒ 1563 (+0) од,

  • кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,

  • підводних човнів – 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10120 (+29) од,

  • спеціальної техніки ‒ 1096 (+6) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в східніше Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 26 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, де Сили оборони відбили 3 атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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