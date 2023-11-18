Успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсоннщині вдарили по логістиці армії РФ на півдні

Створення українськими військовими плацдарму на лівому березі Дніпра на Херсонщині вдарило по лініях постачання злочинної армії РФ на півдні України.
Що відомо про результати роботи ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині
За словами військового аналітика та колишнього представника СБУ Івана Ступака, плацдам ЗСУ на лівому березі Дніпра ламає логістику злочинної армії РФ.
За його словами, психологічний тиск на ворога є важливою складовою контрнаступальної операції українських військових на півдні України.
Ступак також звернув увагу на панічні настрої серед російських експертів та аналітиків стосовно ситуації, яка складається для окупаційної російської армії у Херсонській області та загалом на півдні України.
Що відомо про стан армії РФ на лівому березі Дніпра
За інформацією Генштабу ЗСУ, все більш неспокійно серед окупантів.
Власне, самовільно залишили свої позиції на Херсонщині близько 20 вояків ворожої армії.
У Генштабі уточнили, що йдеться про дезертирство в районі села Кринки, що розташоване на лівому березі Херсонської області.
Близько двох десятків російських окупантів, вочевидь, усвідомлюють, що черговий широкомасштабний "жест доброї волі" – не за горами.
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