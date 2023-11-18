Успехи ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области ударили по логистике армии РФ на юге

Создание украинскими военными плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области ударило по линиям поставки преступной армии РФ на юге Украины.

Что известно о результатах работы ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области

По словам военного аналитика и бывшего представителя СБУ Ивана Ступака, плацдам ВСУ на левом берегу Днепра ломает логистику преступной армии РФ.

Наличие украинских войск на левом берегу Херсонской области ломает логистику обеспечения топливом, провизией, водой, боекомплектом тех российских подразделений, которые находятся на Кинбурнской косе и в населенном пункте Олешки. То есть еще не критично, но уж очень и очень неприятно. Сломанная логистика – это когда не знаешь, когда привезут снаряды, еду и т.д. Возможно, завтра привезут, а возможно – через неделю. Сломанная логистика очень сильно влияет, – подчеркнул Ступак. Поделиться

По его словам, психологическое давление на врага является важной составляющей контрнаступательной операции украинских военных на юге Украины.

Ступак также обратил внимание на панические настроения среди российских экспертов и аналитиков по поводу ситуации, складывающейся для оккупационной российской армии в Херсонской области и в целом на юге Украины.

Мы знаем, что украинские военные переправили туда какую-то часть тяжелой техники. Есть расширение. То есть, мы получаем постепенно тот результат, о котором мы мечтали, - отметил аналитик. Поделиться

Что известно о состоянии армии РФ на левом берегу Днепра

По информации Генштаба ВСУ, все более неспокойно среди окупантов.

Собственно, самовольно оставили свои позиции в Херсонской области около 20 воинов вражеской армии.

В Генштабе уточнили, что речь идет о дезертирстве в районе села Крынки, расположенном на левом берегу Херсонской области.

Около двух десятков российских окупантов, очевидно, осознают, что очередной широкомасштабный "жест доброй воли" - не за горами.