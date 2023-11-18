За сутки произошло 64 боевых столкновения ВСУ с армией РФ — сводка Генштаба

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по пункту управления, артсредству и складу БК противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 18.11.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 64 боевых столкновения.

Враг нанес 5 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также в ночь на 18 ноября противником были нанесены авиационные удары по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА типа "Шахед-136/131".

В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 29 из 38 ударных БПЛА.

В общем, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе Степка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них: Клюсы, Янжуловка, Михальчина Слобода Черниговской области; Зноб-Новгородское, Рожковичи, Чуйковка Сумской области; Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 6 атак. Нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Терны Спорное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражены 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Дружба, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов восточнее Керамики, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 23 атаки. Враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них: Керамик, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбита 21 атака. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались следующие населенные пункты Донецкой области: Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 3 атаки. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности: Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них: Луговское, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Каменское, Приморское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Михайловка, Тягинка, Велетенське Херсонской области и город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскому средству и составу боеприпасов противника.