ВСУ за сутки уничтожили более тысячи солдат РФ и десятки танков — сводка Генштаба

За сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 316 760 единиц личного состава.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 5 415 (+27) ед,

боевых бронированных машин – 10 132 (+11) ед,

артиллерийских систем − 7 712 (+29) ед,

РСЗО − 895 (+3) ед,

средств ПВО − 585 (+0) ед,

самолетов − 323 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 709 (+20) ед,

крылатых ракет − 1 563 (+0) ед,

кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 10 077 (+17) ед,

специальной техники – 1 086 (+2) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где украинские воины отразили 4 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где защитниками отражено 18 атак. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но украинские воины держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия окупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отразили 17 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Роботы и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отбито 6 атак.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.