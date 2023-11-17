ВСУ за сутки уничтожили более тысячи солдат РФ и десятки танков — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки уничтожили более тысячи солдат РФ и десятки танков — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
Танк
Читати українською

За сутки украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 316 760 единиц личного состава.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков − 5 415 (+27) ед,

  • боевых бронированных машин – 10 132 (+11) ед,

  • артиллерийских систем − 7 712 (+29) ед,

  • РСЗО − 895 (+3) ед,

  • средств ПВО − 585 (+0) ед,

  • самолетов − 323 (+0) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 709 (+20) ед,

  • крылатых ракет − 1 563 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 077 (+17) ед,

  • специальной техники – 1 086 (+2) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где украинские воины отразили 4 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где защитниками отражено 18 атак. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но украинские воины держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия окупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отразили 17 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Роботы и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отбито 6 атак.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 13 артсредств, склад боеприпасов и систему ПВО армии РФ — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ продолжают продвигаться вперед на левобережной Херсонщине — военные аналитики
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ рассекретили планы войск РФ в районе Авдеевки
ВС РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.