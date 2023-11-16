ВСУ продолжают продвигаться вперед на левобережной Херсонщине — военные аналитики

Украинские силы атакуют вблизи Поймы (11 км восточнее Херсона и 4 км реки Днепр) и Песчановки (15 км восточнее Херсона и 3 км от реки Днепр).

Успехи ВСУ в Херсонской области

Согласно проанализированным данным специалистов Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжили более масштабные, чем обычно, операции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

В отчете говорится, что российские "военкоры" утверждают: украинские силы провели безуспешные атаки из центра Крынок (30 км северо-восточнее Херсона, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км севернее трассы Е-58).

А также они сообщали, что украинские силы атакуют вблизи Поймы (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (15 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Кроме того, эти так называемые военкоры утверждают, что российские войска препятствовали украинским силам проводить эвакуацию раненых и разворачивать дополнительный персонал на восточном берегу возле Антоновского автомобильного моста.

Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска оттесняют российские силы на расстояние от трех до восьми километров от восточного берега Днепра в Херсонской области.

Географические масштабы этих описанных усилий значительно больше, чем те, о которых свидетельствуют доказательства, полученные из открытых источников, – отмечают в обзоре. Поделиться

Эксперты указывают на то, что российские войска совершили подтвержденное продвижение в удерживаемом Украиной районе на восточном берегу Херсонской области на фоне продолжающихся операций против украинских позиций на восточном берегу 15 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к Крынкам.

В то же время российские "военкоры" утверждают, что оккупанты контратаковали и заставили украинские войска отступить из некоторых районов к югу от Крынок, вблизи Казачьих Лагерей (23 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра), а также вблизи Антоновского моста.

Однако, отмечают аналитики, ISW не может подтвердить эти заявления.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска, вероятно, разработали план ликвидации украинских позиций на восточном берегу, сформировав три тактические группы.

Российские войска планируют задействовать две группы для обхода дороги Олешки-Новая Каховка и района Крынки со стороны Корсунки (45 км северо-восточнее Херсона и 1 км от Днепра) и Казачьих Лагерей, тогда как третья группа будет атаковать к югу от Крынок и будет продвигаться на север . Поделиться

Какая ситуация на левобережье Херсона

По проанализированным данным экспертов, украинские войска 12 ноября добились незначительных успехов на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжающихся наземных операций.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что украинские силы совершили незначительное продвижение вглубь поселка Крынки (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр).

Российские "военкоры" продолжали утверждать, что российские войска пытались и не смогли вытеснить украинские войска из Крынок, и что украинские войска проводят наступательные операции вблизи Поймы (10 км юго-восточнее Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км на юго-восточнее Херсона и 3 км от реки Днепр) и Подстепного (17 км восточнее Херсона и 4 км от реки Днепр).