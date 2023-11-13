ВСУ продвинулись на левобережье Днепра в Херсонской области – военные аналитики

Украинские силы совершили незначительное продвижение вглубь поселка Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр). Также они добились успехов на фоне продолжающихся наземных операций.

Какая ситуация на левобережье Херсона

По проанализированным данным экспертов, украинские войска 12 ноября добились незначительных успехов на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжающихся наземных операций.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что украинские силы совершили незначительное продвижение вглубь поселка Крынки (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр).

Российские "военкоры" продолжали утверждать, что российские войска пытались и не смогли вытеснить украинские войска из Крынок, и что украинские войска проводят наступательные операции вблизи Поймы (10 км юго-восточнее Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км на юго-восточнее Херсона и 3 км от реки Днепр) и Подстепного (17 км восточнее Херсона и 4 км от реки Днепр).

Также они утверждали, что украинские силы перебросили дополнительный личный состав в район Крынки, и что украинские силы намерены перерезать российские логистические линии и нанести удар по инфраструктуре, соединяющей линию российского фронта с тыловыми районами в оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской. – отмечают аналитики. Поделиться

Один из "военкоров" утверждал, что украинские войска продвигаются к трассе Е58 Олешки-Каменка, и выразил обеспокоенность, что украинские войска могут угрожать российским позициям у перекрестка Е58-Е97 к югу от линии Пойма-Песчановка-Подстепня.

Вместе с тем, украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска выделили относительно небольшое количество подразделений для защиты дороги Олешки-Новая Каховка и для реагирования на украинские операции на восточном берегу, вероятно, с целью сохранения боевой мощи группы войск "Днепр".

В США заявляют о перемещении бронетехники ВСУ на левый берег Херсонщины

Как сообщает Институт изучения войны со ссылкой на своих российских инсайдеров, украинские воины опрокинули ограниченное количество бронетехники на восточный (левый) берег Херсонской области.

Кроме того, отмечается, что продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции с участием легкой пехотной группировки примерно батальонного размера.

Начала активно распространяться информация о том, что украинская боевая машина пехоты самостоятельно пересекла реку Днепр возле Крынок.

По словам американских аналитиков, также увеличили отдельные кадры 7 ноября, на которых якобы виден уничтоженный западный бронетранспортер-амфибия в неустановленном месте на восточном берегу.