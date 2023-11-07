Оккупанты РФ на временно захваченных районах Херсонской области минуют объекты критической инфраструктуры. Это может свидетельствовать о планах их уничтожения при предстоящем отступлении.

Россияне пройдут инфраструктуру на левом берегу Херсонщины

По данным военной разведки, интервенты закапывают взрывчатку возле стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и других объектов критической инфраструктуры в регионе.

Соответствующие действия окупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать, - отмечают в ГУР. Поделиться

К слову, год назад войска РФ во время отступления из Херсона, которое освобождали Силы обороны Украины, пытался максимально повредить линии электропередач, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры в области.

Какая ситуация на левобережье Херсонской области

Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские войска несколько продвинулись и оттеснили окупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В сети отмечали, что ВСУ высадились на левобережье Херсонской области. При этом пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя ситуацию на левобережье, заявила, что есть неплохие результаты в контрбатарейной борьбе и "других методах".

По словам российских военных блоггеров, на 6 ноября бойцы ВСУ смогли сохранить свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Кроме того, сообщается, что украинские воины до сих пор удерживают позиции в одной части Крынок (30 км восточнее Херсона и примерно 2 км вглубь страны от береговой линии реки Днепр), несмотря на попытки российских захватчиков оттеснить украинские силы с восточного берега реки Днепр.