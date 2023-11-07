Оккупанты РФ на временно захваченных районах Херсонской области минуют объекты критической инфраструктуры. Это может свидетельствовать о планах их уничтожения при предстоящем отступлении.
Россияне пройдут инфраструктуру на левом берегу Херсонщины
По данным военной разведки, интервенты закапывают взрывчатку возле стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и других объектов критической инфраструктуры в регионе.
К слову, год назад войска РФ во время отступления из Херсона, которое освобождали Силы обороны Украины, пытался максимально повредить линии электропередач, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры в области.
Какая ситуация на левобережье Херсонской области
Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские войска несколько продвинулись и оттеснили окупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В сети отмечали, что ВСУ высадились на левобережье Херсонской области. При этом пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя ситуацию на левобережье, заявила, что есть неплохие результаты в контрбатарейной борьбе и "других методах".
По словам российских военных блоггеров, на 6 ноября бойцы ВСУ смогли сохранить свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
Кроме того, сообщается, что украинские воины до сих пор удерживают позиции в одной части Крынок (30 км восточнее Херсона и примерно 2 км вглубь страны от береговой линии реки Днепр), несмотря на попытки российских захватчиков оттеснить украинские силы с восточного берега реки Днепр.
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