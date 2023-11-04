В Херсонской области пограничники дронами взорвали авто оккупантов — видео

Украинские пограничники уничтожили автомобили российских захватчиков в Херсонской области.
Защитники показали, как "поджарили" окупантов
В Херсонском направлении аэроразведка бойцов пограничной службы обнаружила автомобиль россиян. Защитники ударили по машине дронами.
Какая ситуация на Херсонском направлении
По данным, собранным экспертами Института изучения войны, украинские защитники продолжают продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В начале октября в ISW отмечали, что российские военные передислоцировали на Херсонское направление подразделения 41 общевойсковой армии (ООС) и подразделения 810 отдельной морской пехотной бригады. Кроме того, там были замечены неуказанные подразделения русской морской пехоты.
В свою очередь, ВСУ смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают опрокидывать подкрепления в этот район.
На днях стало известно, что Минобороны РФ сменило командующего Херсонским направлением. Им стал генерал-полковник Михаил Теплинский.
Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, защищающие эту территорию.
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