В Херсонской области пограничники дронами взорвали авто оккупантов — видео

Защитники показали, как "поджарили" окупантов

В Херсонском направлении аэроразведка бойцов пограничной службы обнаружила автомобиль россиян. Защитники ударили по машине дронами.

Точными попаданиями два дрона-камикадзе технику окупантов уничтожили, - говорится в сообщении. Поделиться

Какая ситуация на Херсонском направлении

По данным, собранным экспертами Института изучения войны, украинские защитники продолжают продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В начале октября в ISW отмечали, что российские военные передислоцировали на Херсонское направление подразделения 41 общевойсковой армии (ООС) и подразделения 810 отдельной морской пехотной бригады. Кроме того, там были замечены неуказанные подразделения русской морской пехоты.

В свою очередь, ВСУ смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают опрокидывать подкрепления в этот район.

На днях стало известно, что Минобороны РФ сменило командующего Херсонским направлением. Им стал генерал-полковник Михаил Теплинский.

Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, защищающие эту территорию.